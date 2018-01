Byl trpělivý, teď chce hrát. A proto Štěrba míří z Olomouce do Karviné

Trenér Josef Mucha, který ho z dřívějšího působení v Sigmě dobře zná, si ho v mužstvu přeje.

A třiadvacetiletý Štěrba, byť by zřejmě šlo jen o hostování, se změně nebrání. „Líbí se mi karvinské zázemí, jak to tady šlape,“ říkal po prvních trénincích. „Jsem za tu nabídku rád, a tak jen doufám, že naplním očekávání a že zůstanu.“

Nevadí vám, že opouštíte Olomouc, která na rozdíl od Karviné hraje v popředí soutěže?

V Olomouci jsme šli do sezony také s tím, že se budeme zachraňovat, ale na podzim nám to šlapalo, takže je to jiné. Takový je fotbal. V Sigmě se klukům daří a samozřejmě jim to přeju, ale už jsem potřeboval nějakou změnu, nějaký impulz, takže mě těší možnost jít do Karviné.

Je to i tím, že v Olomouci jste se na podzim vůbec nedostal na hřiště?

V Olomouci jsem už asi devět let. A střídala se tam období, kdy jsem hrával a kdy ne. Teď těch šancí moc nebylo. Byl jsem trpělivý, ale mužstvo si loni sedlo, nebyly karty ani zranění, takže jsem se do sestavy nedostal. Byl jsem jenom na lavičce, a to je vždy pro hráče složité. Chci hrát, a když se naskytla možnost jít do Karviné, uvítal jsem ji.

Jste především stoper, ale trenér Mucha vás na úvod přípravy poslal na pravý kraj obrany. Co vy na to?

Také v Olomouci jsem loni v závěru druhé ligy, když jsme postupovali, hrával pravého beka. Nemám s tím problém. Hrál jsem i na levé straně přes nohu. Kam mě trenér postaví, tam se snažím odvést maximum. Je to samozřejmě trochu jiné než uprostřed obrany, ale snažím se plnit taktické pokyny do defenzivy. A pokud jde o hru dopředu, je to už něco navíc.

Do Karviné se po ročním hostování v Baku vrátil stoper Pavel Dreksa, rovněž někdejší hráč Olomouce. Potěšilo vás to?

S Dreksičem se dobře známe z Olomouce, hrávali jsme spolu. Jsem rád, že tady je a že mi trochu pomohl seznámit se s týmem.

Pocházíte z Frýdlantu nad Ostravicí, takže jestli to v Karviné klapne, přiblížíte se více domovu.

Ano, ve Frýdlantě nad Ostravicí jsem začínal. Pak jsem hrával ve Frýdku-Místku i v Baníku, ale od čtrnácti let jsem v Olomouci. Tam bydlím s přítelkyní. Takže pokud bych v Karviné zůstal, blíže to za mnou budou mít příbuzní.