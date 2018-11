Nechci, aby půlroční práce přišla vniveč, tvrdí šéf jihlavského fotbalu

Přeci jen jihlavský klub po sestupu z nejvyšší soutěže musel řešit ekonomické problémy, které souvisely s potížemi generálního partnera – stavební společnosti PSJ. A tak z hráčského kádru odcházela jedna osobnost za druhou.

Jenže Jihlava náročnou situaci zvládla. Po polovině sezony (a předehrávaném úvodním jarním kole) je v tabulce druhá. „Jsem rád, že jsem tým nepřecenil,“ usmívá se Staněk. „Jsou zápasy, se kterými jsem nespokojený, i takové, kde jsme měli štěstí. Takže naše postavení vnímám jako spravedlivý odraz našich výkonů.“

Přezimujete na příčkách, které by po skončení sezony znamenaly postup minimálně do baráže o první ligu. Už je jasné, zda právě toto bude hlavním úkolem pro jaro?

Nechci, aby půlroční práce přišla vniveč. Udělám vše pro to, aby tým, se kterým půjdeme do jarní části soutěže, promluvil do konečného umístění na špici tabulky.

Klíčová je pozice hlavního trenéra. Už máte vytipováno, které případné kandidáty oslovíte?

Nepovažuji pozici hlavního trenéra za klíčovou. Určitě je to pozice velmi důležitá, ale ještě důležitější je, aby hlavní trenér a celý jeho tým zapadl do klubu, aby si sedl s hráči. Bez té chemie může být trenér sebelepší, ale patřičný efekt to mít nebude.

Je pravda, že jsou v hledáčku čtyři trenéři: Petr Havlíček, Jaroslav Hynek, Daniel Šmejkal a Radim Kučera? A platí, že jméno nového trenéra chcete znát nejpozději do 15. prosince?

Mohu potvrdit, že trenéři, které jmenujete, jsou na našem seznamu. Neznamená to ale, že všechny oslovíme. Některé schůzky již proběhly a dál budeme pozici trenéra řešit v tomto týdnu. Pokud vše půjde dobře, rádi bychom trenéra představili hráčům před odchodem na dovolenou.

O které vaše hráče v tuto chvíli registrujete největší zájem z první ligy? Ozvaly se znovu Teplice ohledně Jakuba Fulneka a Jiřího Klímy?

Předpokládám, že jejich zájem o Jirku trvá, ale o oba tyto hráče je zájem i z jiných klubů nejvyšší soutěže. Aktuálně registrujeme zájem více klubů o pět našich hráčů.

Jak vypadá situace ohledně nového generálního partnera? Posunula se avizovaná jednání?

Posunula se tak, že si již vyměňujeme s konkrétními partnery informace o klubu a plánují se již samotná jednání. Prosinec bude pro nás důležitý.

Hrozí, že byste museli znovu hráče prodávat převážně z ekonomických důvodů? Tak, aby byl zajištěn rozpočet na jaro?

Rozpočet na jaro máme již částečně pokrytý. Pokud jednání s novými partnery nebudou úspěšná, pak pravděpodobně jednoho až dva hráče pustíme. Určitě ale budeme posuzovat přínos hráče pro klub, jeho perspektivu, jak je připravena náhrada za hráče apod. Určitě nebudeme chtít oslabit. Na druhou stranu máme pořád dost široký kádr, možná až zbytečně. Primárně se budeme snažit případně uvolnit ty hráče, se kterými nejsme úplně spokojení.

Jak v tuto chvíli vypadá ekonomika FC Vysočina? Máte ještě nějaké nesplacené závazky?

Mimo dlouhodobých závazků vůči osobám spojeným s akcionáři máme běžné provozní závazky. Nic dramatického. Na druhou stranu máme také řadu pohledávek. Takže ten stav je v zásadě na nule. Vůči hráčům a trenérům žádné závazky nemáme.

Jaký budete mít rozpočet na zimní posílení kádru?

Záleží, jak dopadnou jednání s partnery. Je možné, že na příchody budeme používat peníze z odchodů.

Komu kromě Patrika Vízka končí v zimě hostování? Budete mít zájem o pokračování spolupráce?

Hostování končí ještě Germanu Šleinovi. Jiné hráče si mohou jejich kluby stáhnout během zimy zpět. To je případ Preislera, Vejmoly a Šumského. S Patrikem i s Gerou jsme spokojení a budeme chtít, aby u nás zůstali.

Jak bude vypadat program hráčů do konce roku? Kdo bude tým připravovat, když se stávající realizační tým přesunul za panem Svědíkem do Slovácka?

Hráči budou ještě dva týdny trénovat. V plánu je udržovací režim, doplňkové sporty. Dohlížet na ně bude trenér juniorky Michal Kadlec. Ve čtvrtek 6. prosince hráči končí a sejdou se až v pondělí 7. ledna. Tři týdny by měli mít úplný klid, aby si tělo odpočinulo, a pak mají své individuální plány.