Střelec Shejbal po hradeckém postupu: Budu na to rád vzpomínat

Samotný závěr zápasu pak ukázal, jak byl Shejbalův gól důležitý, domácí totiž v nastaveném čase snížili na 2:3 a hnali se za vyrovnáním. „Gól byla taková třešnička na dortu toho všeho. Navíc byl vítězný a krásně tam zapadl,“ řekl třiadvacetiletý Shejbal, kterého trenéři tentokrát poslali do záložní řady. „Budu na to jednou rád vzpomínat.“

Asi také na výkon, který jste v Teplicích předvedli, hlavně do chvíle, než soupeř začal úporně dohánět váš náskok, jste předváděli sympatický fotbal a vytvořili jste si dost šancí.

Bylo to dáno i tím, že Teplice se snažily od začátku hrát a my jsme mohli chodit do jejich otevřené obrany. Na to my máme šikovné kluky a myslím si, že to byl z toho všeho i pro diváky pěkný fotbal.

Hradec v domácím poháru Jednoznačně nejúspěšnějším vystoupením východočeského mužstva je pohárový ročník 1994/95, který Hradec vyhrál, když ve finále zdolal po penaltovém rozstřelu Viktorii Žižkov a zajistil si účast v tehdejším Poháru vítězů pohárů.

Nejblíže k tomuto úspěchu byli Hradečtí před jedenácti lety, kdy ve čtvrtfinále přešli přes pražskou Slavii a dostali se tak mezi poslední čtyři týmy soutěže. V semifinále tehdy druholigový Hradec prohrál 0:1 v Ostravě.

Čtvrtfinále si Hradec zahraje podruhé za poslední tři roky. Před dvěma lety se do něj dostal stejně jako letos jako druholigový tým, tehdy vypadl s Mladou Boleslaví po výsledcích 1:4 a 1:1.

Letošní cesta Hradce do čtvrtfinále vedla přes čtyři soupeře: Červený Kostelec (krajský přebor), Velvary (divize), HFK Olomouc (ČFL) a nyní přes prvoligové Teplice.

Vedli jste už po prvním poločase a bylo jasné, že vás Teplice po přestávce sevřou, což se hlavně v závěru stalo. Co jste si říkali v kabině právě před druhým poločasem?

Že budeme chtít být aktivní, zůstávat co nejvíc nahoře od naší branky, protože jinak že nás Teplice utlučou. Ukázalo se to v závěru, kdy měly drtivý tlak, protože se snažily dohnat náš náskok. Naštěstí my jsme si vytvořili dostatečný náskok těmi brejky, co jsme si vytvořili předtím, kdy jsme ještě chodili do otevřených okének domácí obrany.

Ve druholigové soutěži se vám v poslední době zdaleka tak nedaří, může tohle být tím bodem zlomu k lepšímu?

Budeme se snažit, abychom na tenhle zápas navázali. Jenomže ve druhé lize jsou zápasy pro nás jiné. Tam zalezou naši soupeři a my to musíme dobývat stejně, jako to dneska měly Teplice. Zatímco my jsme si mohli na jejich hřišti počkat na brejky, s tím jsme do tohoto šli.

Loni se druholigová Opava dostala až do finále, napodobíte ji?

Finále by bylo krásné, i když k němu ještě něco chybí a vlastně ani nevím, kdy jsme byli takhle daleko. Pro nás je to odměna a zkusíme jít dál.