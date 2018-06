Přestupem do první ligy se mi splnil sen, říká opavský záložník Řezníček

Čím jste si zájem Opavy vysloužil?

Nerad hodnotím sám sebe, ale je jasné, že svými výkony. To by mělo být logické.

Opavský trenér Roman Skuhravý o vás mluví jako o tvůrci hry. Sedí to?

Určitě. Bylo tomu tak i v Pardubicích, tam jsem takovou pozici rovněž měl.

V první lize bude vaše role složitější. Souhlasíte?

Je to tak, bude to jiné. Sám jsem na to zvědavý. Ale těším se.

Jak vidíte v Opavě konkurenci na vašem postu?

Ta tady samozřejmě je, což je logické. Je pochopitelné, že v první lize musí být větší konkurence. S tím počítám. Hrát bude ten, kdo na tom bude lépe.

V Pardubicích jste hrál s opavským útočníkem Joelem Kayambou. Doporučil vás do Opavy také on?

To nevím, ale v Pardubicích jsem byl celou svou kariéru. Už předtím, než přišel Joel. Ten byl u nás pár let, ale těším se, že znovu obnovíme spolupráci.

Opava začne sezonu v Brně, protože nestihne vybudovat vyhřívaný trávník. Bude pro vás snadnější zvyknout si na brněnský azyl, když jste v Opavě zatím nikdy nehrál coby domácí hráč?

Asi jo, ale musím říct, že se mi tady vždycky hrálo parádně. Bylo to super a těším se na fanoušky, kteří za námi určitě přijedou i do Brna. Co jsem slyšel, tak lidé tady postupem neskutečně žili a myslím si, že se to přenese i do ligy.

Na které prvoligové týmy se nejvíce těšíte?

Určitě na obě pražská S. A s Baníkem to budou velké zápasy. Těším se však na každé utkání, které budu moci odehrát.

O obrovské rivalitě Opavy a Baníku víte?

O českém fotbale mám přehled, takže vím, že ta řevnivost hlavně mezi fanoušky je veliká.