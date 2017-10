Teplické gólové vysvobození. Zase trénujeme s úsměvem, těší Rezka

Teplice díky jeho vítězné a výstavní trefě otočily duel s Libercem na 2:1, polepšily si na 12 bodů a 7. místo.

„Tři předchozí zápasy se nám ne herně, ale výsledkově nepovedly. O to víc jsme to proti Liberci chtěli urvat silou a dokázat si, že umíme hrát i srdcem,“ tvrdil Rezek. „Kdybychom utkání nezvládli, bylo by devět bodů hrozně málo. I proto jsme si řekli, že už to nemusí být o kráse, ale odbojovat to a odjezdit po zadku. Splnili jsme to.“

Porážka 0:2 ve Zlíně, bezbranková domácí plichta s Bohemians a prohra 0:3 na Spartě. Skláři po téhle sérii spadli do ligového průměru, teď se škrábou zpět nahoru. I díky střeleckému probuzení po 309 minutách, které proti Liberci zařídil Vaněček po závaru.

„Góly jsou velká úleva,“ odfoukl si Rezek. „Když jsme porazili Jihlavu, řekl jsem, že budu útočit na krále střelců. Pak jsem si drbal hlavu, protože od té doby se to zaseklo. Je to o důrazu v pokutovém území.“

Otřepaná fráze, že tým by mohla nastartovat gólová haluz, v případě Teplic platila dokonale. „V kabině jsme se bavili, že jsme tři zápasy nedali gól a že by nám tam nějaká šmudla mohla spadnout. A šmudla to byla, nakopla nás.“ Rezkova trefa už byla luxusní. „Nebyl jsem moc ve hře, ale nakonec to vypadalo, že jsem si šetřil všechnu sílu na tu jedinou ránu,“ pousmál se.

Střelecký apetit měli fotbalisté Teplic i ve čtvrtečním zápase proti Buštěhradu. Soupeři hrajícímu o osm tříd níž nasázeli v rámci akce Kopeme za fotbal 11 gólů. Příští sobotu žlutomodří nastoupí v Mladé Boleslavi, doma se představí v sobotu 21. října proti Karviné.