Veterán Polák odešel z Brna ke konkurenci, bude hrát za Prostějov

Brno, Liberec, Norimberk, Anderlecht, Wolfsburg, znovu Norimberk a pak ještě jednou Brno. Po sestupu do druhé ligy však ve Zbrojovce o zkušeného fotbalistu ztratili zájem.

„Můj odchod z Brna rozhodně nebyl ideální, možná se k tomu ještě v budoucnu vrátím. Nikdo tam se mnou nekomunikoval, tak jsem využil nabídky z Prostějova,“ řekl Polák na mimořádné tiskové konferenci, když pózoval s modrobílým prostějovským dresem.

Trenérem prostějovského klubu je Oldřich Machala, někdejší ligový fotbalista Sigmy Olomouc. Předsedou je František Jura, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. A v pozadí stojí tenisový boss Miroslav Černošek.

„S Honzou jsme se několikrát potkali i mimo stadion a jeho příchodu do Prostějova si velice vážíme. Jde mimo jiné i o jasný signál soupeřům, že to s druhou ligou u nás myslíme vážně a že Prostějov je klubem, který dokáže oslovit i takovou fotbalovou osobnost,“ citovaly Juru klubové stránky.

„Jsem velmi rád, že se náš tým rozrostl o zkušeného záložníka. Budeme se mu na hřišti snažit vytvořit takové podmínky, aby využil svých zkušeností a profitoval ze spolupráce s Karlem Kroupou,“ podotkl kouč Machala.

Zkušený útočník Kroupa není jediným někdejším ligovým hráčem v Prostějově. Na soupisce má klub také Tomáše Janíčka (Zlín), Aleše Schustra (Brno), Martin Sus (Brno) či Matěje Biolka (Slovácko).

Po třech kolech nové sezony je tým pátý s jednou výhrou a dvěma remízami. Brno má o bod méně a je sedmé.

Polák je brněnským odchovancem, nejmladším reprezentantem v samostatné české historii. Debutoval v Polsku v roce 1999, když mu bylo 18 let a 44 dní. V květnu 2002 se stal mistrem Evropy do 21 let a přestoupil do Liberce.

Po třech letech získal angažmá v Norimberku, v létě 2007 ho koupil Anderlecht, odkud se v lednu 2011 vrátil do Německa a stal se hráčem Wolfsburgu. V létě 2014 šel znovu do Norimberku a poslední dva roky strávil v Brně, s nímž v květnu sestoupil do druhé ligy.