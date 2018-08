Z klubového vedení se mnou nikdo nemluvil, říká Polák o konci v Brně

Jak se váš přesun seběhl? Nejen pro brněnské fanoušky je to určitě překvapení.

Jak bych to řekl? Brno nemělo zájem se mnou dál spolupracovat v žádném směru. Nebo aspoň jsem nedostal žádnou konkrétní nabídku, o ničem konkrétním jsme se nebavili. Tím pádem jsem byl volný a rozhodl jsem se takto. Prostějov mě několikrát kontaktoval, několikrát jsme se sešli a domluvili jsme se.

S Brnem jste svou budoucnost neřešil?

Ne. Nikdo se mnou nemluvil. Dozvěděl jsem se, že jsem na nějaké soupisce a na něco se čeká, ale já nikde nejsem. Mně skončila smlouva a nikdo se mnou nemluvil, to je všechno.

Zbrojovka ale tvrdí, že s vámi komunikovala.

Ne, Zbrojovka se se mnou nesnažila komunikovat.

Kdy jste se rozhodl, že chcete pokračovat v hráčské kariéře?

Rozmýšlel jsem se už od minulého roku a znovu na jaře. Nemělo to nic společného s tím, že Brno hraje druhou ligu, jinak bych teď nešel taky do druhé ligy. Já jsem zvažoval, jestli budu pokračovat, nebo ne, protože zdraví bylo jakési nalomené a v předposledním zápase s Jihlavou jsem se zranil tak, že to bylo na delší dobu. Nejdřív jsem přemýšlel, že se na to vyprdnu, ale jak se do toho člověk trochu dostává, tak mu to přece jen trošku chybí. Když se Zbrojovka k ničemu neměla a nikdo se mi neozval – a tím myslím nikdo – tak jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl.

S Honzou jsme jednali Reakce Zbrojovky Brno „Klub považuje za nutné reagovat na informaci, že s hráčem nekomunikoval. Během jarní části došlo dvakrát k jednání mezi Honzou Polákem a předsedou představenstva klubu (Václavem Bartoňkem – pozn. red.) ohledně Honzovy další budoucnosti. Z těchto jednání vzešel závěr, že Honzovi doběhne ke 30. červnu smlouva, absolvuje dovolenou s rodinou a poté se obě strany sejdou k jednání o dalším možném působení v klubu i v jiné než hráčské roli. Bohužel i přes následnou výzvu z naší strany k dalšímu jednání už nedošlo. Honzovi přejeme hodně štěstí v jeho další kariéře.“



Čím vás Prostějov zlákal?

Měl zájem už na konci června, to jsem říkal, že do 30. 6. mám smlouvu ve Zbrojovce a do té doby nic neřeším, abych byl nějakým způsobem loajální. V červenci jsem byl na dovolené, potom jsme se sešli se zástupci Prostějova a několikrát jsme to řešili. Já jsem to potom ještě odložil, protože jsem ještě nebyl úplně v pořádku a nechtěl jsem se někam nahlásit, abych tam nemohl nic dělat. Oni se po nějaké době zase ozvali, tak jsem si říkal, že tam nějaký zájem je, a nějak jsme se domluvili. Prostějov není daleko od Brna, je to nějakých 40 minut, a než se v Brně někam dostanu, tak to taky zabere pomalu 30 minut. I z tohohle důvodu jsem se rozhodl, že tam půjdu a že si ještě fotbalovou kariéru nějakým způsobem prodloužím. Nemůžu říct, jak dlouho mi vydrží zdraví, je to všechno o domluvě.

Už jste po zranění připravený hrát nebo trénovat?

Dneska (v úterý) jsem začal s týmem trénovat, ale vynechali jsme herní složku. Jsem ve fázi běhání, dělal jsem s nimi nějaký kruhový trénink. Postupně se budu zapojovat do normálního tréninku a dodělávat si individuálně svoje věci, aby se moje připravenost stupňovala a mohl jsem naskočit. Ale nějaké konkrétní datum říct nemůžu.

S novým spoluhráčem Karlem Kroupou mladším jste chodil do stejné školy, že?

Jasně. Už si nepamatuju, jestli seděl v lavici přede mnou, nebo za mnou. Karel mě taky kontaktoval a ptal se, jestli bych měl zájem a motivaci, jestli by se mi ještě chtělo. Znám i další kluky z Brna – Aleše Schustera, Martina Suse trošku míň. Ale v Prostějově byli i kluci, se kterými jsem hrával – Petr Papoušek, Michal Pospíšil, Lukáš Zelenka. Nevidím důvod, proč bych to tam nemohl zkusit i já. Nemusí být všechno optimální, ale budu se snažit, aby to tak bylo.

Motivace vám ve druhé lize scházet nebude?

Tady jde o to, že fotbal mě baví. A když kolem sebe pořád budu mít kolektiv a pozitivní zázemí a když je z jejich strany zájem, budu se snažit udělat všechno, co můžu.

Jak vlastně hodnotíte dva roky po návratu do Brna? Odcházíte hodně zklamaný?

Zklamání je pro mě hlavně to, kde jsme se pohybovali. Takový fotbal asi nebavil ani fanoušky. Bylo tam hodně negativních věcí, na druhou stranu chápu, že když prohráváš, lidé jsou naštvaní. Za ty dva roky se nám nepovedlo dostat do nějakých klidných vod, možná na chvilku v té první sezoně. V té druhé to asi byla jenom otázka času, kdy sestoupíme. Začali jsme hodně špatně, pak jsme se z toho trochu vyhrabali, ale zase jsme se rychle vrátili zpátky do reality a bohužel jsme už nedokázali sestup odvrátit. To bylo smutné, protože Brno do druhé ligy opravdu nepatří. V tomto ohledu nechci být nějaký škodolibý, protože jsem Brňák a jsem přesvědčený, že Zbrojovka patří do první ligy.

Jste rozmrzelý ze způsobu, jakým klub opouštíte? Čekalo se, že po kariéře budete ve Zbrojovce pokračovat v jiné roli...

Mě mrzí, že se mnou měsíc a půl nikdo nemluvil. Pokud budou chtít říkat něco jiného, tak se můžeme podívat na výpisy telefonních hovorů. Já nemám důvod někoho shazovat nebo lhát. Tady jde o to, že mě nikdo nekontaktoval, a asi nikdo neměl zájem, abych tam byl. Ať už tak, nebo tak.