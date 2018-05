Hradecký obhájce střelecké koruny: Štve mě, že nejsme ani třetí

Bylo to jasné už několik kol před koncem a nic na tom nezměnila ani výhra 2:0 na hřišti Táborska v posledním kole, ke které Pázler pomohl svým posledním gólem této sezony.

Nakonec nestačil ani na třetí, byť nepostupovou příčku, kterou si udržel rival z Pardubic. „Štve mě, že nejsme ani třetí a že jsou před námi Pardubice,“ vypravoval kanonýr po posledním zápase.

Co o tom podle vás rozhodlo?

Jednoznačně podzim. Byli jsme po něm desátí a to pak je těžké bojovat o nejvyšší příčky. I přesto, že s jarem můžeme být přece jen spokojeni, jen škoda, že jsme po té dobré sérii nezvládli i zápas v Příbrami, mohli jsme ji tím dostat pod tlak a bylo by to třeba ještě zajímavé.

Vy osobně jste ale souboj o korunu krále střelců zvládl s přehledem, ale opavský Kuzmanovič v posledním kole přece jen zaútočil. Věděl jste, jak se to vyvíjí?

Nesledoval jsem to. Ani poté, co jsem v zápase s Táborskem vystřídal. Až pak mi to řekli kluci.

Na hřišti Táborska jste vstřelil první gól těsně před přestávkou. Skórovat jste ale mohl už těsně předtím, místo toho jste viděl žlutou kartu. Co se stalo?

Podle mě jasná penalta. Kopali jsme roh, přetažený centr na zadní tyč vrátil před branku Franta Čech a já jsem mohl míč uklidit do prázdné. Jenomže někdo ze soupeřů mě kopl, podle mě jasná penalta.

Pak jste si to i vysvětloval s rozhodčím, co vám řekl?

Abych řekl pravdu, tak nevím, jak mohl takový zákrok nevidět. Řekl mi, ať se soustředím na hru a dal mi žlutou kartu.

Výhrou jste napravili dojem, který jste si v předcházejících zápasech pokazili. Asi hlavně zápas s Ústím musel mrzet...

Bohužel oni hráli o všechno a byli lepší, přesto jsme ho měli porazit. Všichni na nás pak hulákali, že jsme to prodali, což ale není pravda.