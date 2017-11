Pázlerovo zranění není vážné, o náladu ho připravily hradecké výkony

Tahle prognóza se sice na včerejším vyšetření potvrdila, ale v mnohem příznivější podobě, než byly ty nejčernější předpovědi.

„Vazy jsou naštěstí jen natažené, nemělo by to být vážné a začátek přípravy bych měl stihnout,“ říkal útočník, který v šestnácti podzimních zápasech nastřílel 12 gólů, nejvíc nejen z hráčů hradeckého mužstva, ale i z celé soutěže.

Příznivá zpráva o stavu zraněného kolena a střelecká statistika jsou ale jediná pozitiva, která si nyní hradecký útočník se závěrem fotbalového roku 2017 spojuje. Další zprávy už tak příznivé zdaleka nejsou. Nejprve na jaře sestup z nejvyšší soutěže a nyní zklamání z podzimního účinkování ve Fortuna národní lize.

„Podle postavení v tabulce bohužel půlrok, na který by bylo asi nejlépe zapomenout. Podzim se nám nevydařil, jak jsme chtěli, a jsme z toho zklamaní,“ vypravoval po zápase se Znojmem, kde tým přišel o výhru až pět minut před koncem.

Kvůli tomu a kvůli výsledkům ostatních zápasů se Hradec v tabulce soutěže propadl až na desátou příčku, se značným bodovým odstupem na týmy, které se na jaře budou rvát o postup do 1. ligy.

Podle Pázlera závěr zápasu se Znojmem pěkně ilustroval rozpačitost celého podzimu. „Měli jsme celý zápas pod kontrolou, pak přijde jeden míč na hranici našeho pokutového území a my tam nejsme. Tečovaná střela bohužel skončí v brance. Byla to jejich jediná šance, a my to nedokážeme ubránit,“ poznamenal hradecký kanonýr.

Sám dobře tuší, že v zimní přestávce na tým nečeká nic jednoduchého, nespokojenost v klubu je všeobecná a dostat se z této situace nebude jednoduché.

„Jsme tam, kde jsme. Na jaře musíme víc makat, nebo hrát tak, abychom byli v tabulce výš. Takhle to dál nejde,“ tvrdí. „Je to celé jen o nás. Když se podívám, kolik jsme dostali gólů, tak je to prostě moc. Bránění celého týmu je špatné. V tom se hlavně musíme zlepšit a pracovat na tom.“

Hned od začátku ledna, kdy po dovolené začne zimní příprava. Podle předsezonních plánů měla směřovat k tomu, aby tým usiloval o návrat do 1. ligy. Nyní to na to nevypadá. „Naděje umírá vždy poslední, ale samozřejmě to bude strašně těžké. Potrénujeme a uvidíme,“ uvedl Pázler.