Hradecký útočník Pázler místo zápasu běhal, návrat se ale blíží

Ani v úterý totiž podzimní kanonýr týmu na zápas se svými spoluhráči nejel, po zranění nártu na začátku zimní přípravy stále ještě není úplně v pořádku.

„Už ale začínám běhat a do konce tohoto týdne bych mohl začít trénovat s týmem. Nohu už mohu zatěžovat alespoň během a lepší se to,“ hlásí optimisticky hradecký kanonýr.

Pázler na podzim v 16 zápasech nastřílel 12 branek, nikdo nejen v hradeckém mužstvu, ale ani v celé soutěži víc gólů nedal. Když se na začátku přípravy zranil, trenérům a fanouškům zatrnulo. Pázlerovy góly totiž tým na jaře bude v druholigových zápasech výrazně potřebovat.

„Zatím to vypadá dobře, jaro ohroženo není, ještě je dost času,“ uklidňuje fanoušky i sebe Pázler.

Výpadek v zimní přípravě mu způsobil zraněný nárt. „Prošlápli mi ho,“ vysvětluje, proč musel vynechat první dva týdny přípravy a proč nestihl ani jeden ze tří zápasů, které Hradečtí zatím v lednu sehráli.

Ten úterní v Olomouci asi nebyl poslední. „Sice už to vypadá, že bych mohl s týmem začít trénovat, ale v sobotu s Jabloncem to ještě na hraní nebude. O týden později proti Vysokému Mýtu už to snad půjde,“ věří hradecký útočník.

Vrátil by se v pravý čas, protože po zápase s Vysokým Mýtem hradečtí fotbalisté odcestují do Uherského Brodu na týdenní soustředění a v jeho rámci sehrají dvě utkání - s brněnskou Zbrojovkou a se slovenskou Trnavou.

Přestože zranění nártu Pázlerovi vzalo část zimní přípravy, je rád, že nebylo vážnější. „Nateklo to a ještě to trochu bolí. Naštěstí ale hned první vyšetření ukázala, že není nic zlomeného. Dva týdny byla možná jen posilovna,“ vysvětlil fotbalista, který až do tohoto týdne musel čekat, než se poprvé po zranění proběhne,