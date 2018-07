Pázler: Kdyby první liga nevyšla letos, třeba už nikdy

Po sezoně, v níž s jedenadvaceti góly vévodil druholigovým střelcům a zopakoval si tak svůj kanonýrský triumf v této soutěži z předminulého druholigového ročníku.

„Říkal jsem si letos, že pokud návrat do první ligy nevyjde letos, tak už asi nikdy,“ netajil po zápase libereckého Slovanu s Varnsdorfem dnes už bývalý kanonýr Hradce, kde strávil více než tři sezony. Náladu mu tak mohl pokazit fakt, že v prvním zápase v dresu Slovanu byl u překvapivé porážky 2:4 s druholigovým soupeřem.

Jan Pázler Sedmadvacetiletý fotbalový útočník, rodák z Náchoda, který prožil mládežnická léta v pražské Slavii, v níž působil od přípravky, od svých devíti let.

Od roku 2010 působil čtyři roky v nejvyšší soutěži (Dukla Praha, Jablonec), v roce 2014 přestoupil do druholigového Znojma, o rok později do Hradce.

* Nyní přestupuje do prvoligového Liberce, který využil výstupní klauzuli v Pázlerově smlouvě, údajně byla stanovena na 4 mil. korun.

Za Hradec nastřílel ve dvou druholigových sezonách 39 gólů, v jedné prvoligové dalších pět.

V 1. lize zatím odehrál 83 zápasů a vstřelil v nich 14 gólů.

Proč to podle vás Liberci nevyšlo proti Varnsdorfu lépe?

Prostě se to nepovedlo, takhle se prezentovat nemůžeme. Mně se to ale těžko hodnotí, protože tady jsem jenom pár hodin.

Slovan bude vaší další prvoligovou štací, proč právě on?

Protože se oba kluby domluvily a jsem za to rád.

O vašem odchodu se mluvilo už na konci minulé sezony, prý se přihlásili i jiní zájemci. Jak uplynulé týdny probíhaly?

Skončili jsme soutěž na konci května a až do posledního týdne nějaké nabídky přišly.

Vážná prý přišla z ostravského Baníku?

To je pravda, ale dlouho se nic nedělo a nic nebylo konkrétního. Až před týdnem v pondělí se Liberec ozval s konkrétní nabídkou a pak už to šlo rychle. Ve středu mi volal pan Koukal (sportovní ředitel libereckého Slovanu - pozn. autor) a ve čtvrtek už jsem byl na prvním tréninku Slovanu. Pro něj asi rozhodlo hlavně to, že byl při jednání nejrychlejší.

Sám jste říkal, že po prvotním zájmu se pár týdnů nic nedělo. Byl jste připravený i na to, že vám zůstane první liga uzavřená a vy zůstanete v Hradci?

S jeho novým trenérem Frťalou jsem o tom mluvil, v jednu chvíli se to opravdu táhlo. Kdyby nic nedopadlo, zůstal bych, v Hradci jsem byl rád.

Předpokládám ale, že změnu k lepšímu vítáte?

Strašně se těším, v Hradci jsme byl přes tři roky, jednu sezonu jsme první ligu hráli, ale hned jsme sestoupili. Je mi sedmadvacet a taková sezona, jakou jsem měl teď, se už nemusí povést, proto jsem rád, že to právě po téhle s odchodem do Liberce vyšlo.

Nevím, jak jste svoji pozici ve Slovanu s trenérem Hornyákem řešil, ale u nejlepšího střelce 2. ligy není těžké uhodnout, co se od vás bude chtít v první. Souhlasíte?

Souhlasím, přišel jsem, abych dával góly a byl efektivní. V tom bych měl být Slovanu pravděpodobně nejprospěšnější.

Hradec v pátek vyrazil na soustředění do Písku, vás už ale čekal úplně jiný program. Nejprve zápas s Varnsdorfem a pak příprava na odjezd do Rakouska, kam se Slovan vypravil včera.

Pro mě je to hodně důležité soustředění, tam teprve začnu víc svůj nový tým poznávat.