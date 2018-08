Přišel a dal gól. Liberecký útočník Pázler potvrdil roli „žolíka“

V úvodním kole proti Karviné předtím vystřelil Liberci výhru 1:0. „Bod je pro nás málo. Sice jsme dvakrát dotahovali, ale za stavu 2:2 jsme měli šance na to, abychom vyhráli,“ řekl Pázler, který přehodil brankáře Diviše po krásném vysunutí od Mashikeho.

Svou akci jste zakončil dloubáčkem. Měl jste to naplánované?

Elvis mi balon dobře posunul, můj první dotek byl trošku dlouhý a gólman byl rychle z brány, takže jsem věděl, že to jen tak dloubnu. Nic jiného v té situaci už ani dělat nešlo.

Co vám v zápase s Teplicemi chybělo k vítězství?

Měli jsme hodně zblokovaných centrů i dost střel, ale chybělo nám lepší finální řešení. Je to velká škoda. Jsem rád, že jsem dokázal vyrovnat, ale mohl jsem dát i gól na 3:2 a bylo by to trochu veselejší.

S Teplicemi jste taky dostali dva laciné góly…

Ano, dva góly ze standardky, to by se stávat nemělo. Při prvním byl podle mě jasný faul útočícího hráče, druhý padl po dlouhém autu.

Jak si užíváte návrat do ligy a roli žolíka pro závěrečné minuty?

Dal jsem dva góly, takže osobně dobrý. Žolíkem asi nechce být nikdo. Chtěl bych hrát a určitě o to zabojuju.

Ze tří zápasů máte čtyři body. Jak to hodnotíte?

Ve druhém kole v Plzni to od nás bylo herně dobré, ale prohráli jsme. S Teplicemi jsme dva body ztratili. Jak jsem říkal, chybí nám finální řešení. Na gól se hodně nadřeme.