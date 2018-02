Tlak na sebe vytvářím hlavně sám, říká Nezmar. Jaro prý bude testovací

Jsou to dva měsíce, co se Jan Nezmar z Liberce přesunul do Prahy. Ale na to, aby Slavii a její první tým, který má z pozice sportovního ředitele na starosti, přetvořil k obrazu svému, potřebuje ještě spoustu času.

„Počítám s tím, že celé jaro to bude takový najíždějící proces. Těch věcí, které je třeba dělat, nastavit a přenastavit podle toho, jak bychom chtěli, aby fungovaly, je ještě hodně,“ připouští Nezmar v obsáhlém rozhovoru pro webové stránky klubu.

Trpišovský? Ve hře byla i jiná možnost

Nezmar je ve sportovním úseku slávistického vedení oficiálně od 5. prosince 2017, před Vánoci za ním do Prahy dorazil i trenér Jindřich Trpišovský, nástupce odvolaného Jaroslava Šilhavého. První volba?

„Kdepak, měl jsem od něj ještě z Liberce informaci, že o změně nepřemýšlí, takže jsem nejprve řešil jiné možnosti,“ vysvětlil, jméno jiného adepta však nesdělil.

„Až když jsem se s Jindrou potkal znovu a zeptal se ho, jestli by se o Slavii přece jen nechtěl bavit, tak svůj názor přehodnotil. Jsem za to rád, protože ho považuju za nejlepší variantu,“ řekl Nezmar.

NEZMAR S TRPIŠOVSKÝM. Úspěšná dvojka z Liberce přijala výzvu Slavie, obstojí?

Kromě trenéra přišla z Liberce i řada jeho spolupracovníků a rovněž hráči: brankář Ondřej Kolář i obránce Ondřej Kúdela přímo, odchovanec Lukáš Pokorný oklikou přes francouzský Montpellier.

„Ale abych je teď hodnotil, na to je příliš brzy,“ poznamenal Nezmar. „Máme nějaký plán, jakým fotbalem se chceme prezentovat, máme představu, které hráče do takového systému potřebujeme a kteří do něj pasují.“

Jednotné sportovní vedení Podle Nezmara nezbytnost Zatímco v Liberci měl Jan Nezmar na starosti kompletní chod klubu včetně akademie, ve Slavii se nyní soustředí zejména na chod prvního týmu. „V tom je největší rozdíl. Dohoda je taková, že se budu nejdříve soustředit na áčko a na nastavení procesů kolem něj. Chceme nastavit novou sportovní filozofii, posílit všechny podpůrné systémy jako fyzioterapii, lékařství či skauting. Do budoucna je ale nezbytné, aby existovalo jednotné sportovní vedení,“

Proto tolik zimních změn, odchodů i příchodů.

Vyjma tří zmíněných posil dorazili coby navrátilci z hostování také Ruslan Mingazov a Stanislav Tecl. Naopak rovnou pět fotbalistů z podzimního kádru odešlo: Altintop, Rotaň, Švento, Flo a Laštůvka.

„Přiznávám, že jsem myslel, že to zúžení kádru proběhne ještě ve výraznějším měřítku, ale některé avizované nabídky na určité hráče, které se dříve objevovaly, najednou nejsou. V tomhle ohledu jsme zatím cíl nesplnili,“ říká Nezmar.

„Uvědomujeme si, že mužstvo je tady velmi kvalitní, ale hrálo se prostě trochu jiným stylem. Ti, kteří zůstali, se s tím statečně perou, ale jak jsem říkal: pro mě osobně i pro všechny hráče bude jaro takové testovací.“

Slávistická vize

Čistku nastolil Nezmar společně s trenérem Trpišovským, který chce Slavii naučit hrát „totální fotbal“ čili - všichni brání, všichni útočí.

„Moderní, náročný a běhavý fotbal, aktivita po celém hřišti, vytváření šancí, dostávání soupeře pod tlak,“ vypočítává Nezmar. Právě taková je současná vize Slavie.

„Je podstatné, aby všichni věděli, jakým stylem chceme hrát, a abychom si specifikovali, jaké pro to potřebujeme hráče. Neměli bychom nutně hledat ty nejlepší, ale ty nejvhodnější,“ vysvětluje.

„Byla to jedna z chyb, které se tu udělaly v létě. Přišli sice výborní hráči, jenže dohromady to úplně nepasovalo. Toho se chceme vyvarovat,“ řekl Nezmar zhruba dva týdny před startem ligové soutěže.

Stoupá proto v klubu nervozita? „Spíš se všichni těšíme, až to vypukne. V přípravě jsme měli zajímavé soupeře, ale ostré zápasy jsou úplně jiná káva. Přijde s nimi i větší zájem médií, větší tlak, který je způsoben i velkou fanouškovskou základnou, kterou Slavia má,“ uvědomuje si.

„Já se ale soustředím na každodenní práci a až přijde první ostrý zápas, chci mít pocit, že jsme udělali maximum a jsme připraveni,“ dodal Nezmar. Do jarní části ligy Slavia vstoupí 17. února na hřišti poslední Jihlavy.