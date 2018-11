Raději se na tabulku nedívám. Snažíme se makat, říká karvinský Moravec

Jan Moravec byl jedním z hráčů, kteří měli nahradit tvůrce hry Lukáše Budínského, který po vyloučení se Spartou Praha dostal přemrštěný trest na tři zápasy.

„Podhrota jsem už hrával za trenéra Webera, ale nastoupil jsem tam po dlouhé době,“ řekl Jan Moravec po prohře se Slavií 1:3, po níž Karvinští klesli na poslední místo první ligy. „Snažil jsem se plnit dané úkoly, ale prohráli jsme, takže to asi tak dobré nebylo.“

Hráli jste však proti vedoucímu mužstvu soutěže...

Jasně, věděli jsme, že bychom museli předvést super výkon, abychom zrovna proti Slavii uspěli. Snažili jsme se, ale asi jsme na to neměli.

Navíc jste brzo prohrávali, když sudí po konzultaci s videem uznal hostům první gól, který zaváněl postavením mimo hru.

My jsme ze hřiště viděli ofsajd, ale rozhodčí akci probíral s videoasistentem a vyhodnotil ji tak, že nebyl. Rychle jsme však vyrovnali. Bohužel během chvilky jsme dostali z penalty gól na jedna dva. Nevydržíme hrát delší dobu tak, aby i Slavia byla pod tlakem, což je špatně.

Šel jste na hřiště s úkolem nahradit Lukáše Budínského?

Ano, pokusili jsme se ho zastoupit spolu se Soufianem (Dramém) a Vojtou (Smržem). Dělali jsme, co jsme mohli, ale nestačilo to.

Navíc jste jen jednou vystřelili přímo na branku.

Vážně? Tak to je špatné. Musíme se asi víc tlačit do koncovky, posílat před branku soupeře víc balonů.

Ukázalo se, že vám zranění a potrestaní hráči, ale také Ba Loua, jemuž vypršelo vízum, hodně chybějí?

Bez debat. Jsou to čtyři kluci (Lukáš Budínský, Filip Panák, Tomáš Wágner a Adriel Ba Loua – pozn. red.), kteří byli v základu. Ale na to se nebudeme vymlouvat. Proti Slavii se musí každý vyhecovat a makat na sto procent.

Kdy jste se dozvěděl, že s vámi trenér Hrnčár počítá do zálohy?

Už od pondělí jsme se bavili, jestli bych nezkusil jiný post, protože na místě levého obránce jsem hrál přes nohu. Od úterka jsem se už soustředil na roli ve středu zálohy.

S čím nový trenér přišel?

Do utkání se Slavií jsme měli jen čtyři tréninky, takže zatím se do toho dostáváme. Chce po nás nějaké nové věci, ale na rozbory je ještě brzo. Myslím však, že se s tím rychle srovnáme.

Norbert Hrnčár na Slovensku uspěl s tříčlennou obranou a pětičlennou zálohou. Nebudete hrát podobně?

To necháme vyloženě na trenérovi. Co určí, to budeme plnit.

Máte pět porážek v řadě.

Je to nepříjemné. K tomu teď v závěru podzimu máme těžký los (v Mladé Boleslavi, doma Jablonec, venku Plzeň – pozn. red.), ale hrát se dá s každým.

Klesli jste na poslední místo. Bude těžké další zápasy zvládnout psychicky?

Raději se na tabulku ani nedívám. Naplno makáme, abychom úplně dole nezůstali dlouho a odrazili se trochu výš.