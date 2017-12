Karvinský Moravec o nezvyklém postu: Docela jsem si v útoku zaběhal

Karvinští bušili do soupeře, až ho zlomili Letič kopal přímý kop na bližší tyč, kde Budínský míč hlavou přizvedl a usměrnil do branky. Fotbalisté MFK Karviná tři minuty před koncem dali vítězný gól. Podzimní část první ligy uzavřeli výhrou nad Bohemians Praha 1905 se skóre 1:0. Karvinským se vyplatila trpělivost. Celý zápas měli převahu. Ostřelovali branku hostů. A v samém závěru se dočkali. „Jsou to pro nás nesmírně důležité tři body,“ uvedl karvinský trenér Lubomír Vlk. „Zlaté,“ dodal záložník Lukáš Budínský. Dosud Karvinští v posledních deseti minutách v ligovém podzimu góly spíše dostávali, bylo jich sedm. Tentokrát udeřili sami. „Terén byl těžký, ale bylo důležité, že jsme byli trpěliví a čekali na svou šanci. Věřil jsem, že přijde,“ prohlásil záložník Bojan Letič, který devět minut po svém příchodu na hřiště asistoval u vítězné trefy. „To, že jsem kopal ten přímý kop, není důležité. Podstatné je, že jsme vyhráli.“ Letič šel na hřiště místo Moravce, který odehrál výborné utkání. Ač je Moravec krajní záložník či obránce, tentokrát nastoupil uprostřed hřiště coby podhrotový útočník. „Na ten post jsme ho postavili s ohledem na styl Bohemky,“ uvedl Vlk. „Nechtěli jsme, aby nás presovala, takže jsme doprostřed chtěli dát běhavé hráče. Už jsme to měli vyzkoušené z některých dřívějších zápasů a ten tah nám docela vyšel.“ Lukáš Budínský vítězný gól nijak neoslavoval, ctil svůj dřívější klub. „Bohemku mám rád, tam mě přivedli k dospělému fotbalu, takže by nebylo fér se radovat,“ řekl. Souhlasil, že pro domácí bylo těžké dobývat branku hostů. „Bohemka byla vzadu dobře zformovaná a my se nedokázali prosadit. Máme však tři body a můžeme trošku slavit,“ usmál se Budínský. „Byl to jednoznačně náš nejhorší výkon na podzim,“ prohlásil Martin Hašek, trenér Pražanů. „Až na malé úseky hry jsem nechápal, co to na hřišti děláme, jak se hráči chovají, jak řeší situace. To je ale vždycky zodpovědnost trenéra, takže je to moje vizitka.“ To kouč Lubomír Vlk ocenil domácí hráče, že si sáhli na dno sil. „Byli jsme lepší a těší mě, že jsme Bohemku předčili i v bojovnosti. Tak si představuji odmakaný zápas, tak mají kluci odcházet z hřiště, někteří v křečích. Po předchozích nezdarech je to pro nás povzbuzení, ale musíme se připravit na těžké jaro.“ Vlk, který je sportovním manažerem klubu, potvrdil, že dál už na místě trenéra zaskakovat nebude. „Oslovili jsme několik trenérů, ale jména si nechám pro sebe,“ řekl. „Doufám, že nového kouče budeme mít v nejbližších dnech.“