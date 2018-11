Bude to o dobývání, říká sokolovský obránce Mejdr před Táborskem

Mezi dvanácti hráči Baníku Sokolov, kteří si koncem října zatrénovali s hráči žákovských kategorií klubu, byl i Jan Mejdr. Absolvoval tréninkovou jednotku s hráči kategorie U9.

„Vybírali se hráči, kteří se za půl roku objevili v zápasovém bulletinu Baníček. Tam býval rozhovor s fotkou a na konci tréninku jsme to podepisovali,“ vysvětluje Mejdr, jak se dostal k tréninku se žáčky.

„Bylo pro mě zajímavé nakouknout do toho, jak celkově mládež v Sokolově funguje. Viděl jsem, kde vůbec trénuje, kolik má trenérů a jak široká základna to je. Dobrá zkušenost. V Sokolově je hodně talentovaných lidí, hodně dětí, podle mě mají skvělou budoucnost,“ chválí obránce druholigového týmu.

Ani tato zkušenost jej nepřiměla přemýšlet, zda by se neměl, ovšem po konci kariéry, věnovat trénování. „Musím pochválit trenéry a trenérky, že mají s dětmi hodně trpělivosti. Tu já prozatím nemám, možná v průběhu dalších let,“ hlásí Jan Mejdr.

Místo v sestavě jisté

Ten patří ke stabilním článkům sokolovské sestavy. V dosavadních zápasech této sezony nehrál pouze ve Varnsdorfu a proti Českým Budějovicím, ještě byl střídán v poločase ve Vlašimi, jinak odehrál vše. „Jsem spokojen s vytížením, mám radost, že mi trenér Horváth i nyní Hejret dávají prostor, ačkoliv jsem měl nějaké zranění,“ pochvaluje si Jan Mejdr. Trápí jej pouze jedna věc: Při takovém vytížení by měly být vidět výsledky směrem dopředu. Chybí třeba nějaký gól, času na hřišti má hodně a chtěl by jej nějak zužitkovat. „To se mi bohužel nedaří. S touto věcí se potýkám celou kariéru. Nejsem hráčem rozdílovým, ale spíš týmovějším,“ vysvětluje.

Proto se většinou pohybuje v obraně, ač se to v mládí, díky dobré fyzické kondici, občas střídalo se zálohou. „Ale vždy mně bylo bližší bránění. Mám větší radost, když zabráním nějakému gólu, než když nějaký dám,“ upřesňuje.

Ostatně od střílení gólů jsou na hřišti jiní. Jenomže ani ti v této činnosti moc nevynikají. „Gólů moc nedáváme a s útočnou fází máme dlouhodobější problémy,“ přiznává Jan Mejdr.

A právě obrana Sokolov moc netrápí, a když by se k ní občas přidal nějaký ten gól, může pokračovat výborná série. Aktuálně Baník poslední tři zápasy neprohrál a získal v nich sedm bodů. Proti Táborsku je v plánu sérii prodloužit.

„V posledních zápasech jsme se chtěli odpíchnout od defenzivy. Že je Tábor teď dole v tabulce, nic neznamená, bude to i tak velmi těžký zápas. Bude to o dobývání. Na to jsme připraveni a měli bychom být na zápas ještě lépe připraveni díky domácímu hřišti. Plánujeme hrát o tři body, nechceme zkrátka nic podcenit, chceme navázat na poslední sérii, prodloužit ji a do zimy získat co nejvíce bodů,“ dodává Jan Mejdr. Sokolov po zítřejším zápase s Táborskem hraje za čtrnáct dní ještě jedno domácí utkání, a to s Vítkovicemi.