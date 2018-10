Ronaldovi to taky nestřílelo, smál se Matoušek. Ale rozjedu se, věří

A své čekání na první červenobílý gól opět protáhl.



Neprosadil se během závěrečných minut na Slovácku a proti Bordeaux, v poháru proti Ústí, v lize s Bohemians ani na hřišti Petrohradu v Evropské lize.

„A kdybych se trefil teď proti Příbrami, vůbec bych nevěděl, co mám dělat. Byl by to můj první gól ve Slavii, z toho bych měl mít radost. Na druhou stranu jsme hráli proti týmu, který mě vychoval a pomohl mi k tomu, že tady můžu být,“ přemýšlel, zatímco se v mixzóně, kde fotbalisté mluví s novináři, zdravil se svými bývalými spoluhráči z Příbrami.

„Nepřekvapuje mě, jaké výkony tady podává. Myslím, že to je z jeho strany slušné. Ale jako trenér vám říkám: měl být mnohem produktivnější, měl nás potrestat a dát góly,“ líčil Josef Csaplár, trenér Příbrami.

Co řekl trenér Trpišovský o Matouškovi „Hodně se mi líbil - kromě toho, když hrál zády k bráně soupeře. Tam jsou rezervy, na druhou stranu se ho musím zastat, protože na hrotu toho moc neodehrál. Potvrdil, že jak se rozběhne, je nadlidský úkol ho chytat. Má drajv, hraje s velkou energií, měl spoustu náběhů. Škoda, že nemá gól nebo asistenci, jako hrotový hráč by v takovém utkání měl mít. Ale kromě toho, že neudržel některé míče a neprosadil se, tak výborný výkon.



A měl pravdu. Šancí měl Matoušek spoustu, jenže proti Kočímu, ligovému debutantovi v soupeřově bráně, neuspěl.

„Přitom jsem věděl, že na něj musím po zemi. A pak mi to všechno létalo vzduchem,“ kroutil hlavou.

Nejste z dlouhého čekání na gól trochu nervózní?

Možná spíš frustrovaný. Ale já vím, že až dám gól, začne mi to tam padat. Třeba loni jsem to měl v Příbrami stejně, sice to byla druhá liga, ale já dal na podzim jen tři góly a na jaře osm.

Takže se rozjedete?

Třeba Ronaldo se taky v prvních zápasech v Juventusu netrefil (smích). Ale to neznamená, že se k němu přirovnávám. Osobně mám stejně radši Messiho nebo Mbappého.

Mbappého kvůli rychlosti?

Snažím se hrát jako on a je celkem vtipné, že je mladší než já.

Která z vašich neproměněných příležitostí proti Příbrami vás mrzí nejvíc? Kdy jste měl ze svého pohledu ke gólu nejblíž?

Asi při těch dvou střelách ve druhé půli: jedna z pravé strany a pak, když jsem si to posunul na pravou nohu kolem Tregyho (Jaroslava Treglera) a střílel jsem na zadní tyč.

Usmíváte se, ale nejste přece jen kvůli těm zahozeným šancím trochu zklamaný?

Nejsem, hlavní je, že jsme získali tři body. A samozřejmě doufám, že góly přijdou, že to stačí prolomit. I pan trenér mi pořád říká, že na tréninku trefím všechno, jen v zápase zatím nic.

Cítíte alespoň, že jdou nahoru vaše výkony? Už jste si na hru Slavie zvykl?

Jak je to s těmi výkony, to musí posoudit spoluhráči. Já osobně se cítím lépe, trochu jsem si už zvykl, ale ještě to asi nějaké dva tři měsíce potrvá. A věřím, že po zimní přípravě se to rozjede naplno.