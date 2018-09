V Příbrami běžec, ve Slavii fotbalista. Pořád si zvykám, líčí Matoušek

Jen pro upřesnění: Matoušek své první červenobílé minuty zaznamenal už před týdnem na Slovácku (3:1) i ve čtvrtek proti Bordeaux (1:0). „Ale tohle konečně byla taková opravdová premiéra,“ povídal.

Do hry proti Bohemians (1:0) naskočil ze střídačky po pětadvaceti minutách, kdy hřiště na nosítkách opustil Stanislav Tecl se zraněným kolenem. Matoušek obsadil jeho místo v útoku, protože jiného zdravého forvarda teď Slavia zkrátka nemá.

„Je to trošku jiná pozice a s jinými úkoly, než na co jsem byl zvyklý z Příbrami,“ připustil.

„Hrál jsem tam spíš takového polovičního hroťáka, vedle Míry Slepičky to bylo především o nábězích, zatímco tady si musím chodit i pro balony do středu hřiště. Prostě v Příbrami jsem byl spíš běžec, tady musím hrát i fotbal,“ usmíval se Matoušek, když poněkud nervózně odpovídal.

Jako by měl před mikrofony o poznání větší trému než na trávníku. „Je pravda, že jsem tam vběhl bez nervů, to střídání bylo trochu nečekané,“ přiznal.

Stejně jako celé Matouškovo léto.

Začalo jeho skvělými výkony za Příbram, pokračovalo rekordním přestupem do Slavie. I pozvánkou do reprezentační jedenadvacítky.

„Zpočátku jsem chtěl ještě na podzim zůstat v Příbrami, ale pak spekulace o tom, že bych se mohl přesunout ještě teď v létě, sílily. Volal mi i trenér Trpišovský, že to nechává na mně, ale že mají velkou marodku. A já už v ten moment věděl, že o místo ve Slavii chci zabojovat.“

Správná volba?

„Věřím, že ano. Být tady je pro mě obrovská zkušenost, něco úplně jiného než v Příbrami. Ať už kvůli tomu stadionu, fanouškům, ale i tréninkům, které jsou kvalitnější, fotbalovější. A tím rozhodně nechci shodit Příbram,“ upozornil.



Vždyť mu tam dali všechno. Vychovali ho, opečovávali jeho talent, jeho nevídanou rychlost.

„Ta rychlost je až extrémní,“ obdivuje jeho nový kouč Trpišovský. „Hrozně nám pomáhá, jak dokáže rozbíhat obranu soupeře. Je vidět, že má výborný výběr místa, protože se hned dostal do několika šancí. Jen bychom potřebovali, aby se trochu uklidnil, aby ty situace řešil s chladnější hlavou.“



Což sám dvacetiletý talent dobře ví.

„Pořád si tady ve Slavii na všechno zvykám, ale to k fotbalu patří. Možná, kdybych šel do ciziny, bylo by to ještě těžší. Ale jak mi říkal už trenér Csaplár v Příbrami, jestli na to mám, tak se musím prosadit. A musím to tady ukázat.“