Udrží Příbram svého Mbappého? Dvacetiletý rychlík Matoušek září

Přesně takový byl Jan Matoušek v sobotním ligovém střetnutí proti Bohemians, které ve svém teprve druhém ligovém střetnutí pomohl zničit dvěma góly.

„Matoušek má něco navíc, co čeští fotbalisté nemají. Už minule ho všichni chválili, ale já když to s ním rozebíral, tak se málem rozbrečel. A dnes dal dva góly. Ten první jsme ještě po tréninku pilovali. Takže mám radost, že to tam pak uklidil. Ale to, jak se o něm teď píše, to mu ubližuje,“ řekl po vítězství 4:2 příbramský kouč Josef Csaplár.

Podle těch slov je zřejmé, že se mu srovnání s francouzským mistrem světa líbit nebude.

Jasně, Matoušek má do bombarďáka z Paris Saint-Germain daleko. Ale proč ne? Oba stejně mladí a ten styl hry je vážně hodně podobný. Matoušek ještě na jaře střílel góly ukrytý ve druhé lize, ale teď vletěl do té první jako velké eso.

V prvním kole proti Teplicím oslnil sebevědomým výkonem, ale ještě zahazoval šance. Ve druhém proti Bohemians už dokázal zlepšit i koncovku. A co předvedl při druhém gólu, to bylo na českou ligu skutečně famózní. Kolmý náběh, klička Bederkovi, klička Šmídovi a nazdar! Balon se třepetal v síti.

„V naší lize ještě naši střední obránci nenarazili na tak rychlého hráče,“ vysekl Matouškovi poklonu Martin Hašek, trenér poražených Bohemians.

Ze vstřeleného gólu se raduje Jan Matoušek z Příbrami.

Ten kluk zatím v lize nepoznal žádný jiný stadion než ten příbramský, ale už je z něj mimořádně horké fotbalové zboží.

Ve frontě na získání dvacetiletého šikuly to jiskří.

Sparta, Slavia, Plzeň. Všichni by ho prý chtěli koupit, i když příbramský šéf Jaroslav Starka adekvátně situaci vyšrouboval cenu až na milion eur. „Něco se říká, ale já nikam nespěchám, minimálně do zimy bych chtěl zůstat v Příbrami. Trenér i můj manažer mě od těch přestupových vlivů drží stranou,“ říká Jan Matoušek. Udrží Příbram svého „Kyliana“?