Fotbalový talent Matoušek letí vzhůru. Za rok z nuly na sto

V patnácti letech to vypadalo na konec jednoho talentu. Jan Matoušek, záložník, kterého si fotbalová Příbram piplala od žáčků, se trápil. Skoro nehrál. Užíral se.

„Přišli za mnou jeho rodiče a smutně mi oznámili, že Honza končí. Že bude hrát za Spartak Příbram v nižší soutěži,“ vzpomíná Antonín Barák starší, tehdejší šéf příbramské mládeže. „Chtěl hrát, potřeboval mít z fotbalu radost.“

Teď, o pět let později? Když chcete s Matouškem udělat rozhovor, nepochodíte. Kolem hubeného blonďáka se strhl takový humbuk, že ho Příbram před mediálním zájmem chrání. I trenér Josef Csaplár už několikrát na novináře naléhal: „Nechvalte příliš, pozornost mu ubližuje.“

Jenže nechválit Matouška, to v posledních týdnech zkrátka nejde. Dlouho ligu nerozsvítil takový talent. Hráč, ze kterého byste byli paf a na první pohled jasně cítili, že v něm je něco víc. Sice zůstává v Příbrami, ale už od začátku srpna patří Slavii, která za něj vysázela 40 milionů – víc peněz v rámci české ligy za hráče nikdy nikdo neutratil.

Proto je Csaplárova obezřetnost pochopitelná. Chce jediné: aby jeho objev v klidu dohrál v Příbrami podzim, který načal parádně.

Za prvních pět ligových startů stihl tři góly a tři přihrávky. Ukázal, jak lehce umí obejít soupeře, připravit šanci, zakončit. Oslnil!

Co se stalo, že Matoušek z nešťastného náhradníka v příbramském dorostu vykvetl v největší naději českého fotbalu posledních let?

„Promluvili jsme tehdy s trenérem a od jara nastupoval pravidelněji. V klubu se udržel a v osmnácti začal biologicky dospívat,“ vysvětluje Barák. „Za rok už byl nejlepší střelec áčka. Žádný vazoun není a asi ani nikdy nebude, ale vyspěl.“

Vyspět Matoušek potřeboval. Nenarodil se s postavou svalovce, naopak byl dlouho proti vrstevníkům slabší, menší a uzavřený. „Ale měl dynamické předpoklady a miloval míč,“ vyzdvihuje Barák. „Já ho měl dva roky ve starších žácích a skvěle se mi s ním pracovalo. Hrál křídlo, mohl se vyhýbat soubojům a díky rychlosti se prosazoval.“

Neokoukaná jména která zaujala na startu ligy Roman Květ (Příbram)

Od střílení gólů jsou v Příbrami jiní, ale i dvacetiletý pracant ukázal, že se umí trefit. Hlavně z dálky: krásné branky z přímých kopů dal v prvním i druhém kole. Má rezervy, ale Příbram na něm jednou může vydělat. Dobře se mu spolupracuje s Davidem Kiliánem, dalším objevem ze středu zálohy. Abdalláh Júsuf Hilál (Bohemians)

„Copak může na českou ligu stačit borec z Bahrajnu?“ divili se někteří, když Bohemians představili exotickou posilu. Pochybnosti brzo vymizely, šikovný útočník se trefil hned při debutu a od té doby nezklamal v žádném utkání. Propracoval se do základní sestavy a ukázal, že v Česku může vynikat. David Lischka (Jablonec)

Urostlý stoper se v Jablonci začal prosazovat už během jara, přes léto si místo v sestavě ještě pojistil. Působí spolehlivě, je silný v hlavičkových soubojích, a když se trefil doma proti Spartě, dokázal, že může být nebezpečný i před brankou soupeře. Naposledy skvěle zvládl vítězný zápas na Slavii. Patrik Žitný (Teplice)

Také on se ukázal už během jara, čtyři ligové góly jsou v devatenácti letech slušnou vizitkou. Hned v prvním kole nové sezony přidal pátý, pak se svezl se slabší formou týmu. Ale dál platí, že Teplice v něm mají poklad. Vzor? „Snažím se hrát jako Tomáš Rosický. Srovnání s ním mi lichotí,“ říká. Ondřej Šašinka (Ostrava)

Je mu teprve dvacet, přesto už v lize načíná třetí sezonu. Zatím se do sestavy Baníku prosazoval ztěžka, ale proti Bohemians prvním ligovým gólem zařídil důležité tři body a naposledy proti Olomouci hrál od začátku. V útoku se pere o místo s Milanem Barošem i o tři roky starším bratrem Jakubem, který má k základní sestavě dál.

To vydrželo. Na české poměry je kluk z Chrástu u Příbrami, který začal kopat v nedalekých Tochovicích, rychlý až abnormálně. Ukázal to i v neděli na Spartě. Stačilo šest minut, aby pláchl po levé straně Kayovi, s hlavou nahoře přihrál do vápna a hromotluk Slepička trefil Příbrami nečekané vedení.

Typická Matouškova akce! Už týden předtím ji dvakrát předvedl proti Dukle – jen z opačné strany. Po jeho pasech slavili góly veteráni – kromě šestatřicetiletého Slepičky také o tři roky starší Skácel. Jejich kariéry se blíží ke konci, zato Matoušek letí vzhůru. Jako by během chvilky zrychlil z nuly na sto.

12. srpna 2017: debut za áčko Příbrami ve druholigovém zápase s Vlašimí.

23. srpna 2017: první dva góly proti Varnsdorfu.

25. května 2018: postupovou sezonu končí jako nejlepší střelec týmu s jedenácti góly a bere i trofej pro nejlepšího hráče druhé ligy.

28. července 2018: druhý zápas v lize, první dvě trefy pomohly porazit Bohemians.

7. srpna 2018: rekordní přestup do Slavie, hostování v Příbrami do konce podzimu... A hned v dalším zápase gól a dvě přihrávky proti Dukle. Co bude dál?

Klidně je možné, že se Matoušek bude v Edenu hlásit dřív než v zimě. Slavii by se rychlík vpředu hodil – zvlášť, když jí při zraněních Mešanoviče a van Burena zbyli do útoku jen Škoda s Teclem.

V tom se skrývá další výhoda příbramského pokladu: klidně může naskočit i na hrotu, stejně jako pod ním nebo na kraji hřiště. Jeho rychlost a dravost se hodí všude, a tak by ani nepřekvapilo, kdyby si ho Slavia stáhla předčasně.

Ale je už připravený? „Potkali jsme se týden před přestupem a ptal se mě: Tréňo, co myslíte?“ líčí Barák. „Řekl jsem mu: Měl bys celou sezonu vydržet v Příbrami. Musíš se adaptovat na ligu a Příbram je ideální.“

Pro Matouška teď rozhodně, i když ji pomalu přerůstá. Je správně, že si už ve dvaceti ozkouší roli lídra, na kterého tým spoléhá a berou ho i mazáci. Trenér Csaplár mu věří a ví, jak na něj, zamilovali si ho fanoušci, Příbrami se i díky němu zvedla dříve bídná návštěvnost.

Skočit ze známého prostředí po pár ligových startech hned do Slavie, to by mohl být risk. Matoušek má k velké kariéře všechny předpoklady, je inteligentní, přizpůsobivý. Ale také má svou hlavu: nerad slyší kritiku, někdy si nedá poradit.

„Zatím si myslím, že nemá na to, aby byl ve Slavii rozdílový hráč,“ odhaduje Barák. „Tlak bude desetkrát větší než v Příbrami. Může ho to srazit, může to být výzva. Příkladem by mohl být Pavel Nedvěd: Každý krok výš bral jako motivaci. Když šel v devětadvaceti do Juventusu, po třech měsících si mi postěžoval: Teď jsem šlápnul úplně vedle, na to nemám. Jenže makal, zlepšoval se a skončilo to Zlatým míčem.“

Stop snění, zpět do reality: ta Matouškova se jmenuje Příbram. Ale jak dlouho?