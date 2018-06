Martykán a poslední sezona: Nezapomenu na partu, s níž jsme to hrnuli

„Nikdo nechce končit kariéru sestupem. Jsem rád, že se nám podařilo dohnat zpackaný podzim. Mančaft tady nebyl špatný, šlo jen o to, abychom si začali věřit,“ říkal Martykán po své derniéře, v níž Ústí přehrálo Vítkovice 4:0 a pojistilo si druhou ligu.

„Normálně bychom byli zachránění už po předposledním kolem, ale letos na jistotu neobvykle nestačilo ani 33 bodů. Bohužel někdy to tak je, že se hraje až do úplného finiše. A my nakonec skončili dokonce desátí, což je po tom průběhu sezony hezké.“

Jasno o tom, že ukončí svou dlouhou profesionální éru, měl Martykán už od března. „Tady mi nikdo prodloužení kontraktu nenabízel a já dostal pracovní nabídku. Je to šance, která by se nemusela opakovat, za rok bych to řešil stejně jako teď. Budu dělat v dřevařské firmě, normálního zaměstnance,“ prozrazuje záložník, jenž v Ústí strávil 16 sezon!

„A krásných! Sešla se tu skvělá parta kluků, když jsme to tady hrnuli a postupovali,“ vzpomíná Martykán, poslední mohykán z éry dvou ústeckých postupů do nejvyšší soutěže.

„Parta kolem Pavla Džubana, Lukáše Dvořáka nebo Radima Nováka, na tu budu vzpomínat nejvíc. Každá doba měla něco, ale tehdy jsme asi nejvíc drželi pospolu.“

I když Martykánovo rozhodnutí, že kariéru dohraje už jen v nižší soutěži, se zdá být pevné, ústecký kouč Aleš Křeček chce bývalého kapitána ještě nahlodat. „Na jaře hrál významnou roli, rád bych s ním o jeho konci ještě mluvil. Chtěl bych, aby minimálně zvážil pokračování,“ přeje si Křeček. Vyslyší ho Martykán?