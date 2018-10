Bojovali jsme i za Baryho, dělá se na něj zbytečný hon, říká Laštůvka

„Zápas jsme odmakali jako jeden tým. Jsme na dobré cestě, ale pořád opakujeme – musíme mít pokoru a jít od zápasu k zápasu. Nemůžeme si myslet, že nám to půjde samo. To by se nám mohlo vymstít,“ varuje Laštůvka.

Takže, co rozhodlo o vašem vítězství?

Obrovská práce celého týmu a hlavně nás pořád hnali fanoušci. K rozhodčímu se nechci vyjadřovat, to říkám rovnou. A opravdu jsem nesmírně rád za to vítězství. Ne proto, že jsem za Slavii hrál, ale prostě kvůli nám.

Pět minut poté, co jste byli v deseti, jste dali první gól...

...a brzy na to jsme sami dostali. Tam jsem mohl lépe zasáhnout. Spíše jsem čekal, že se (Stoch) bude snažit balon cpát do mého protipohybu, ale propálil ho někde mezi nohama. Dali jsme do šatny druhý gól a věděli, že druhý poločas bude jenom o tom, abychom se posouvali a jenom běhali.

Jak jste viděl Barošovo vyloučení?

Na Baryho se dělá zbytečný hon. Ono se pořád říká, že hraje tvrdě, ale takových hráčů je v lize více. My si tady pořád na něco stěžujeme a pak hrajeme evropské poháry a je to úplně jinak. Nestíháme.

Co se vám honilo hlavou, když jste tak brzo byli v deseti a proti Slavii, která má v lize nejproduktivnější útok?

Věděli jsme, že to bude všechno o naší vůli. A hlavně jsem myslel na to, abychom brzy nedostali gól. Bylo to však jinak, ale ta druhá branka nám pomohla. Pak už šlo jen o to udržet začátek druhého poločasu. V takovém zápase potřebujete mít i štěstím, a to jsme měli.

Semklo vás to vyloučení?

Semklo, ale nechci se vyjadřovat k rozhodčímu. Takových momentů tam bylo několik. Už je to asi jedno. Chtěli jsme bojovat za Milana, je to obrovská persona a doufám, že nedostane nějaký větší stop, protože by nám hodně chyběl.

Jak na vás působila Slavia ve srovnání se Spartou, s níž jste minule doma prohráli 0:1?

Má svou kvalitu. To, že se nám ji podařilo porazit, je super, ale musíme zůstat nohama na zemi. Ukázala, že umí držet balón, má tvořivé hráče. Je to velká výhra, která nám hodně pomůže.

Co jste říkal tomu, že jako defenzivní štít poprvé v sezoně v základu nastoupil Arťom Mešaninov?

Zvládl to fantasticky. My víme, jaký je to hráč, že je tvrdý, nepříjemný. Poctivě trénuje. Jsem rád i za něho. Vůbec obrana se dala dohromady a funguje to celému týmu. Dodává nám to sebedůvěru do dalších zápasů.