Do pekla Slavii nedovezli. Bod je úspěch, soudí brankář Laštůvka

„Musíme stát nohama na zemi. Začátek jsme měli dobrý, vedli jsme o dva góly, ale Villarreal byl s míčem opravdu fantastický. Spíš jsme tedy bod vybojovali,“ řekl brankář Jan Laštůvka, který se především ve druhé půli dostal pod veliký tlak. „Zbytečně jsme si ke konci poločasu nechali dát dva góly. A Villarreal pak předvedl, jak je na tom dobře s míčem, takže jsme byli ve druhém poločase hodně zatažení.“

Villarreal se dlouho k ničemu nedostal, a pak proměnil první dvě střely na branku. To musí být pro gólmana hodně nepříjemné, že?

Je to těžké, ale hráli proti soupeři, který má vynikající hráče se skvělým zakončením a umí potrestat každou chybu. Mrzí mě první gól, možná jsem mohl zůstat trochu déle stát, ale chtěl jsem si hráče připravit, ať to dá po mé pravé straně. Ale bylo to do otevřené obrany a mohl to dát kamkoliv. A druhý gól? Zůstal jsem stát, abych nenaznačil žádný pohyb, ale bohužel Bacca je velký hráč a udělal to výborně. Vystřelil přímo k tyči, až za háčky, jak se říká. Tam nic dělat nešlo.

Mohlo hrát roli, že si stoper Deli krátce před góly říkal o střídání?

Nemyslím si to. První gól padl po ztrátě míče, kdy šel soupeř do otevřené obrany. A druhý byl o schopnostech Baccy. Otočil se s míčem a zakončil.

Po přestávce už Deli nenastoupil a stopera hrál Frydrych. Byla to pro vás komplikace?

On už to hrál, dokonce společně s Jugasem, takže tam nebyl problém. Bylo to hodně o té komunikaci, protože soupeř hráli přihrávky mezi stopery a my jsme si museli dávat pozor, abychom něco nezaspali.

Musel jste si hru hodně dirigovat? V některých momentech to vypadalo, že se dost dohadujete.

O tom to je, protože kdybychom na sebe nemluvili, tak by nás to asi stálo určitě remízu. Já jsem zvyklý na obranu mluvit. Gólman, který mlčí, jako by nebyl.

Brzy po přestávce jste přečkali největší nebezpečí, když za vás na brankové čáře zaskakoval Frydrych s Jugasem.

To mi hodně zatrnulo. Myslel jse, že je za mnou ještě hráč, a tak jsem to chtěl před ním odehrát pryč. Kluci vědí, že v takových situacích mají jít za mě, a s jejich pomocí jsme to ustáli. Jak říkám, je to týmu, ne o jednotlivcích. Pomohli jsme si.

Zdravotně už jste v pořádku?

Měl jsem nějaké problémy, plánoval jsem si, že budu více trénovat, ale bohužel jsem nemohl. Pauza byla možná trochu znát. Dlouho jsem nehrál, a hned takový zápas.

V závěru jsme chytil jste dvě velké šance. Bylo to těžké?

Nějak jsme to tam zaspali, někdo se nevrátil. Křičeli jsme na sebe, ale někdo to asi neslyšel. Kdybych to nechytil, tak to už bych byl asi hodně naštvaný.

V tu chvíli jste zachránil bod, tak můžete být spokojený...

To nejsem. Dostal jsem dva góly, tak nemůžu nic oslavovat. Kdybych nedostal první dva góly, tak jsme vyhráli dva nula.