Kvída posílil hradeckou obranu. Nesnáším porážky, řekl

„Neumím prohrávat, porážky nesnáším,“ říká o sobě na konci ledna sedmadvacetiletý Jan Kvída, nová posila hradeckého týmu pro jarní část druholigové soutěže.

Ze tří nových hráčů, kteří se v Hradci minulý týden na začátku zimní přípravy představili, je právě Kvída nejzkušenější a také je borcem, který by mohl pomoci strhnout z Hradce nálepku spíše do sebe uzavřených hráčů. „Na hřišti umím pěkně vybuchnout,“ přiznává obránce, jenž většinu svého fotbalového života prožil v Příbrami.

Právě v jejím dresu na jaře posbíral osm prvoligových startů a přidal je ke svému premiérovému. Ten, rovněž za Příbram, odehrál před více než pěti lety. Mezi těmito dvěma zápisy do prvoligových análů pak Kvída putoval po hostování ve 2. lize. Ve svém životopise má například angažmá ve Vlašimi, Varnsdorfu či Vyšehradě.

Na podzim odehrál za Příbram, už ve 2. lize, devět zápasů, další druholigové starty by měl přidat na jaře v hradeckém dresu.

„V Příbrami jsem odmala, jsem její odchovanec, proto jsem za tuhle změnu rád. Chci poznat nové prostředí, nové spoluhráče,“ vypravuje, proč se rozhodl z Příbrami odejít.

V Hradci bude na jaře zatím na hostování, pokud se mu ale bude dařit, může poprvé v kariéře přestoupit. Hradecký klub totiž na něj má po skončení jarního hostování opční právo.

Kvída přichází do Hradce ve chvíli, kdy postavení týmu v druholigové soutěži není příliš optimistické. Desáté místo a ztráta na postupové příčky ho ale neodrazují. „Očekávám, že budeme o postup hrát, že budeme ostatní válcovat a o postup se popereme,“ říká odhodlaně.

Že se on osobně bude na hřišti rvát do poslední chvíle, se dá očekávat. „Snažím se bojovat do poslední minuty. I když je to ztracený,“ říká o sobě a tahle vlastnost ho může pasovat do pozice lídra týmu na hřišti. Ostatně v Příbrami jeden čas nosil i kapitánskou pásku. „Nosil jsem ji minulý rok a to tam byli i zkušenější hráči,“ připomíná.