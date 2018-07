Ve Slovácku mám velkou šanci hrát, věří Kuchta

„Věřím, že se konečně prosadím v lize. Chci pomoct Slovácku k dobrému umístění, atraktivnímu fotbalu se spoustou gólů. Když se bude dařit mančaftu, pak z toho úspěšně vyjdou i jednotlivci,“ plánuje zatím jediná jistá letní posila Slovácka.

Na jaře Kuchta neukázal špatnou formu, v dresu druholigového Žižkova při dvanácti startech čtyřikrát skóroval, k tomu přidal tři asistence. Letní přípravu pak začal se Slavií, za dva zápasy stihl dva góly.

„Měl jsem víc nabídek, kam jít. Slovácko mi vyplynulo jako nejlepší varianta, mám tady velkou šanci hrát a udržet si místo v jednadvacítce,“ uvažuje Kuchta, jehož týmovými spoluhráči jsou nyní hned tři reprezentační kolegové. „Byl jsem v kontaktu s Dominikem Janoškem. Když se lámal chléb, vyptával jsem se ho trošku víc. Slovácko mi jednoznačně doporučil. Po krátké poradě s rodinou tak nebylo co řešit.“

Po příchodu do Slovácka odehrál tři přípravná utkání proti Gliwicím, St. Pöltenu a Spartaku Moskva. Střelecky vyšel naprázdno.

„Když jsem přišel, dva zápasy jsem se nedostal do šance. Nevěděl jsem, kam si nabíhat. Se Spartakem už jsem nějakou šanci měl, akorát se mi ji ještě nepodařilo proměnit. Doufám, že v sobotu to přijde,“ zmiňuje Kuchta závěrečný duel rakouského soustředění i celé letní přípravy proti maďarskému Szombathelyi. „Se Spartakem už to vypadalo slušně, byly tam od nás automatismy, kompaktnost, mělo to tempo, zápas se blížil ligovému.“

Jednadvacetiletého Kuchtu Slovácko angažovalo kvůli protahujícímu se zranění stejně starého Tomáše Zajíce, loňského nejlepšího střelce týmu. O pozici útočné jedničky se Kuchta přetahuje s Filipem Kubalou, o 2,5 roku mladším hráčem.

„Ještě netuším, kdo ligu zahájí,“ krčí Kuchta rameny. A neví ani, jak dlouho vlastně bude ve Slovácku hostovat. „Vše se má doladit před ligou. Ale co vím, neměla by tam být žádná opce pro Slovácko, Slavia si mě pojistila novou smlouvou a počítá se mnou.“