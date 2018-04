Je teplická ostuda, že lidi chodí jen na Spartu, štve obránce Kroba

„Skvělý zápas se Spartou, pak přivezeme tři body z těžkého Liberce a stejně na Mladou Boleslav přijdou tři tisíce, to je smutné,“ řekl tahoun sklářů v klubové televizi po remíze 1:1.

„Kdyby bylo na stadionu osm tisíc lidí, do druhého i třetího gólu nás třeba dotlačí, makalo by se ještě víc a hnali by nás dopředu. Když je plný stadion, fotbal má větší nasazení, náboj i rychlost.“

Průměrná teplická návštěvnost je 4 364 diváků, osmá nejlepší v lize. „Děkujeme stálým třem tisícům. Ostatní, kteří přijdou jen na soupeře, to je teplická ostuda,“ nebral si Krob servítky.

„Nemůžeme chodit jen na Spartu, Slavii, Plzeň. Když jsem teplický fanoušek, poženu svůj tým proti komukoli, chci prostě vidět fotbal. Mrzí nás to, vždyť jsme doma neprohráli a minule to se Spartou díky skvělé atmosféře bylo parádní.“

S Mladou Boleslaví skláři o výhru přišli v závěru. Paradoxně v době, kdy měli přesilovku po vyloučení hostujícího Šušnjara. „Hrajeme proti deseti a oni jdou do brejku, to je taktická chyba. Že pak dostaneme gól ze standardky, to se stane,“ řekl Krob a chválil mladého střelce Žitného; dal tři góly v pěti startech: „Fantazie. Cpe se do zakončení, zachránil nám další zápas.“