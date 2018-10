Kozák o Češích: Hráli týmově, byli efektivní, nadstandardně plnili úkoly

Češi nastoupili poprvé pod novým trenérem Šilhavým. Jak na vás zapůsobili?

Hráli týmově, byli efektivní, úkoly plnili nadstandardně. Když se vyhraje, je všechno v pořádku. Nový trenér postavil zkušenější tým, ale abych byl upřímný, víc jsem se zaměřil na své mužstvo, takže bych při dalším hodnocení nebyl objektivní.

Co tedy vaším hráčům vytknete?

Především za první poločas by toho bylo dost. Měli být víc sebevědomí, při zakládání útoků měli hrát víc kolmo dopředu, být jistější s míčem. Ale hřiště bylo přehuštěné, ani jeden tým nechtěl hru otevřít, takže se těžko kombinovalo a nebylo to jednoduché. Spousta soubojů, někdy na hranici únosnosti, málo krásy, ale tak se dneska hraje, takový je fotbal. Druhý poločas měli chlapci dobrý úsek hry, dvacet, pětadvacet minut byli dominantním, lepším týmem, ale paradoxně jsme dostali dva góly a prohráli.

Je příčinou porážky špatná koncovka?

Samozřejmě, že ty situace, které jsme si vypracovali, byly gólové. Především ta Dudy, to bylo ještě za stavu nula nula a zápas by pak měl asi jiný průběh. Ale to jsou kdyby.

Je pro Slovensko důležité skórovat jako první?

Zvlášť při dnešní vyrovnanosti. Každé mužstvo nastupuje do zápasu, aby nedostalo první gól, protože pak se zápasy těžko otáčejí. Měli jsme první šanci, nedali a z protiútoky inkasovali. To se stává. Ale v tu chvíli chlapci ukázali kvalitu, prosadili se svou hrou. Byl to velmi dobrý úsek hry. Po vyrovnaní bylo zapotřebí soupeře dorazit, ale my jsme trochu zvolnili.

Oba góly jdou za Škriniarem. Souhlasíte?

Při prvním brance naši stopeři nebyli daleko od sebe, to bylo v pořádku. Ale soupeř využil momentu překvapení, Krmenčík to udělal šikovně. A před druhým gólem jsme akci měli dávno přerušit ve středu hřiště. Pak si těžký míč Dočkal sotva zpracoval, poslal centr od brány a Schick si dobře odskočil. Pravda, Milan nehrál dobrý zápas.

Do druhé půle vaši hru oživil Weiss. Proč nehrál od začátku?

Je to rozdílový hráč, výborný. Ale zápas má několik fází. Vlado bohužel hraje soutěž, ve které se nedá fyzicky připravit na tak náročné zápasy. Proto jsme s ním počítal do druhé půle, kdy bude víc prostoru. Udělal spoustu zajímavých věcí.

Jak vaše druhá porážka ze dvou zápasů ovlivní vývoj ve skupině?

V Lize národů není prostor na nápravu, hrajete jen čtyři zápasy, o to je to těžší. Bude zajímavé, jak Češi budou hrát v týdnu na Ukrajině. Vaši chlapci dostali impulz, sám jsem na ten zápas zvědavý. My jsme v obou utkáních nebyli horším týmem, na Ukrajině jsme v závěru přebírali iniciativu a pak dostali gól. Budeme bojovat až do konce, jiné cesty není.