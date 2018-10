Nevěřím, že by mě kolega něčím překvapil, říká slovenský kouč Kozák

Slovensko versus Česko. Bitva bývalých federálních sousedů v Lize národů. „My i vy,“ začne Kozák vyprávět až familiérně, „oba týmy potřebují vyhrát, remíza situaci ohledně prvního místa ve skupině neřeší.“

Češi a po nich i Slováci podlehli Ukrajině. Oběma rivalům zbývají tři utkání, z toho dvě vzájemná. To první už v sobotu od 15.00 na krásném stadionu v Trnavě.

Kozáka v roli trenéra národního mužstva čeká druhý zápas proti Čechům, před třemi lety v Žilině díky gólu Dudy vyhráli Slováci. „Ale to byla jen příprava, tohle už je soutěž,“ zdůrazní. „Jenže já to stejně musím brát jako každý jiný zápas, protože my trenéři jsme pod tlakem výsledků pořád.“

Národní mužstvo vede pět let a má lepší výsledky, než za tu dobu měli čtyři trenéři českého výběru. Na mistrovství světa 2014 se neprobojovala ani jedna země, na Euru 2016 došli Slováci do osmifinále, Češi skončili poslední ve skupině.

V minulé kvalifikaci o světový šampionát Slováci skončili druzí ve skupině, ale na baráž smolně nedosáhli. Češi byli i od baráže daleko.

Slováci a favorit? Kozák to na každém kroku odmítá. „Individuální kvalita vašich hráčů je vysoká. Krmenčík má jiné přednosti než Schick. Obránci z bundesligy, tři brankáři ze špičkových soutěží. V záloze Zmrhal, Barák, Jankto nebo Dočkal, to je výborný hráč. Dlouho v reprezentaci nebyl a bude mít velkou motivaci,“ upozorňuje Kozák.

Slovensko - Česko sobota 15.00 v Trnavě Rozhodčí Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovinsko)

Předpokládané sestavy, Slovensko: Dúbravka - Šatka, Škrtel, Škriniar, Hubočan - Mak, Kucka, Hamšík, Duda, Weiss - Nemec.

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Barák, Souček, Pavelka, Dočkal, Jankto (Vydra) - Schick.



Je to od něj jen klam, Slováci mají fotbalisty rovněž v elitních evropských ligách. Zkušenosti Škrtela, Hamšíka, Kucky či Dúbravky se snoubí s dravým mládím Škriniara, Dudy, Lobotky, Rusnáka.

„Před pěti lety jsem si hráče vybral, kádr jsem stabilizoval a měnil jen podle potřeby - když někdo vyskočil a vybojoval si místo, anebo naopak, když kvůli pokročilému věku či kvůli poklesu výkonnosti z týmu odešel,“ poznamenává.

„A že moji hráči mají odehráno mnohem víc zápasů ve špičkových ligách? To číslo je zkreslené hlavně díky Škrtelovi a Hamšíkovi. Jen si vezměte, kolik toho odehráli v Liverpoolu a v Neapoli.“

Sám nabízí jiný pohled, kde hledat favorita. A ukazuje na soupeře.

„Podívejte na naši a českou ligu. To je přece rozdíl. Český fotbal je z klubového pohledu daleko před slovenským. Když je jejich mistr nasazen přímo do skupiny Champions League, o něčem to svědčí. Češi mají o dost širší základnu, pět milionů proti deseti milionům. Jste větší národ, tak to prostě je. Ten celkový záběr je prostě větší.“

Mimochodem, už dva roky si Kozák může při nominacích dovolit „ignorovat“ současného slávistu Miroslava Stocha, jednoho z nejlepších hráčů české ligy.

Na vině je Stochovo chování z června 2016 po návratu z mistrovství Evropy. „Dal jsem mu hodně šancí, byly s ním problémy, ale mužstvu pomohl a já ho jako fotbalistu uznávám. Ale po Euru 2016 se stala jedna věc, po které si s ním další spolupráci představit nedovedu,“ říkal Kozák před dvěma lety, když se Stoch neobjevil v nominaci na kvalifikační zápasy na mistrovství světa 2018.

Odvrátit pozornost od svého týmu může být od Kozáka i taktika, opatrnost. „Před zápasem se toho napovídá,“ mávne rukou. „Důležitý je výkon na hřišti.“

Soupeř půjde do boje poprvé pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým. Pro Slováky to může být nečitelné. Co od Čechů čekat, když zářijové zápasy odehráli v agónii, která se jistě opakovat nemůže?

„Může to být pro nás určitá nevýhoda, ale já jsem sledoval jeho působení u ligových týmů. Každý trenér má něco svého a Jarda Šilhavý není výjimkou. Předpokládám, že i národní mužstvo povede podobným způsobem. Nevěřím, že by nás něčím překvapil.“