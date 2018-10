Porážka s Českem a konec. Slovenský kouč Kozák nečekaně rezignoval

Oficiálně zatím ještě slovenský svaz nic neoznámil, ale podle zákulisních informací je Kozákův konec hotovou věcí. Důvodem k náhlému rozhodnutí údajně měly být problémy uvnitř mužstva.

Slováci zažívají herní i výsledkový propad, který kritizují tamní média.

Kromě duelu s Českem prohráli před měsícem i úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou (0:1), takže jsou v tříčlenné skupině poslední a jejich naděje na první místo jsou mizivé.

Navíc pokud v nové soutěži sestoupí do třetí divize, promítne se to i do losování kvalifikace na mistrovství Evropy 2020, při němž by byli až ve třetím výkonnostním koši a čekali by je dva papírově silnější protivníci.

Už po sobotním utkání v Trnavě proti Česku proto slovenský trenér neváhal kritizovat. A byl konkrétní: nelíbily se mu výkony dvou opor, v souvislosti s nimiž se v poslední době mluvilo a psalo o přestupech do velkých klubů za velké peníze.

„Stano Lobotka hrál špatně, ani Milan Škriniar nezahrál dobře. Buďme objektivní: hodně se mluví o milionech, ale je třeba to ukázat na hřišti,“ rýpl si. Na dotaz, proč nenastoupil od začátku Vladimír Weiss, odpověděl, že z katarské ligy není dostatečně připravený.

Přesto jeho rozhodnutí rezignovat překvapuje. Pod Kozákem se týmu dlouho dařilo, před dvěma lety se poprvé v historii probojoval na mistrovství Evropy, v kvalifikaci dokonce ukončil dlouhou neporazitelnost Španělska. Na šampionátu Slováci postoupili ze skupiny, zastavilo je až nadupané Německo.



V boji o mistrovství světa v Rusku tým skončil ve skupině na nepostupovém druhém místě za Anglií, ale Kozák měl dál důvěru. Ani dvě porážky v Lize národů by zřejmě neznamenaly odvolání, ale zkušený kouč se rozhodl odstoupit sám.