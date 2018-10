Na klubové úrovni je Česko výš. Nejsme favority, míní kouč Slováků

Hrával za Duklu, reprezentoval V 80. letech nastupoval za Duklu, v československé reprezentaci odehrál 55 zápasů. „Na Prahu mám velice dobré vzpomínky, na Duklu, na spoluhráče, na reprezentaci. Něčeho jsme dosáhli, ať už to bylo třetí místo na mistrovství Evropy v Itálii, nebo účast na světovém šampionátu o dva roky později. Bylo to krásné období,“ vzpomíná Ján Kozák.

„Teď je to o něčem jiném, protože jsme se rozdělili. Jsem ale rád, že taková utkání můžeme hrát. Plný stadion, emoce a snad i dobrý zápas. A o to jde.“