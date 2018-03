Kovařík nahrál na vítězný gól, pak přiznal: Docházely mi síly

Překvapil vás soupeř svým výkonem?

Ne, ve Zlíně to vždycky bývá hrozně těžké. My jsme měli lepší první poločas, v tom druhém nás domácí zatlačili, my jsme nepodrželi balony. Tím pádem se nepovedl žádný z brejků, které obvykle míváme dobré. Naštěstí jsme ani soupeře do vážnější šance nepustili. Vzadu jsme udrželi nulu a odjíždíme spokojeni se třemi body.

Cítili jste ve druhé půli náročný čtvrteční zápas se Sportingem?

Těžko říct. Když budu mluvit za sebe, tak anglický týden (čtvrtek – neděle, pozn. aut.), jsem nehrál ani nepamatuju… Možná rok a půl zpátky, takže mně docházely síly. Trenér to vyřešil střídáním.

Jak byste popsal akci před jediným gólem?

Dostal jsem krásný balon od Limby (David Limberský) do křídla. Šel jsem jeden na jednoho a přes beka jsem se dostal do vápna, pak už šlo jen o to, trefit někoho ze spoluhráčů. Kolda to krásně uklidil do sítě.

V lize je tohle vítězství pro Plzeň hodně důležité. Souhlasíte?

Samozřejmě. Až ve čtvrtém zápase vítězství. Ale ani soupeři nevyhrávají všechno, ty výsledky nám zatím hrají do karet.

Cítíte po remíze Slavie na Spartě, že už by to mohl být rozhodující trhák?

To ne, ještě je spousta kol do konce, ve hře je hodně bodů. Rozhodující ne, ale důležitý ano.