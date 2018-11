Hlavně musíme proměňovat šance, burcuje Kopic před duelem v Ostravě

„Honza dlouho marodil, teprve začátkem týdne začal trénovat s mančaftem. Chtěli jsme, aby naskočil do zápasového rytmu, ale nechtěli jsme nic riskovat,“ vysvětloval trenér Pavel Vrba jeho střídání v 59. minutě.

I tak byl Kopic s návratem spokojený. „Noha vydržela, zraněný kotník vypadá dobře. Jen po měsíci na hřišti to nebylo stoprocentní fyzicky,“ uvedl 28letý záložník.

Doma jste proti Baníku odehrál necelou hodinu. Věříte si teď v Ostravě na větší porci minut?

Věřím, že budu připravený. Předtím jsem nebyl dva tři roky zraněný, takže natrénováno mám. Neměl by být problém dostat se zpátky do formy.

Osmifinále poháru jste doma prohráli. Co je potřeba zlepšit, abyste v lize na Baníku uspěli?

Hlavně musíme proměňovat šance. I teď jsme si jich vytvořili dost, určitě víc než Ostrava. Chybělo však lepší řešení ve finální fázi. Na druhou stranu, Baník bude doma ještě silnější, na to se musíme připravit. Navíc je posílený tím, že nás dokázal v poháru porazit.

V ochozech bude bouřlivá atmosféra, jak se s ní vypořádat?

Je to lepší, než když je na stadionu ticho. Pro nás hráče i pro samotné fanoušky. Zvlášť v Ostravě to bývá bouřlivé, těšíme se na to. I když to určitě nebude přátelské, ale to prostě k fotbalu patří.

Baník je v tabulce hned za vámi. O to důležitější zápas to bude?

Jsou jen čtyři body za námi, dotáhli se. O víkendu se navíc hraje také pražské derby, takže by nám vítězství určitě moc pomohlo. Celou sezonu to ale nerozhodne.

Důležité to je asi také směrem ke středečnímu domácímu zápasu Ligy mistrů s Realem Madrid. Berete to tak?

Samozřejmě, že na psychice by se to projevilo. Real teď vyměnil trenéra, takže nás čeká asi úplně jiný zápas než v Madridu.