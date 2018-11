Kopic po výhře v Ostravě: Vítězství se mohlo překlopit na obě strany

V 45. minutě převzal na levé straně míč od Limberského a jeho rána z více než 20 metrů zapadla přesně k tyči ostravské branky, gólman Laštůvka se za míčem jen ohlédl.

„Snažil jsem se obstřelit hráče. A že z toho byl takový gól? Co víc si přát, jsem šťastný,“ říkal pak Kopic novinářům po premiérové trefě v této sezoně. „Už jsem si sám říkal. Lepší návrat do týmu jsem si asi nemohl představovat,“ doplnil 28letý záložník.

Jak se cítíte po dvou zápasech v krátké době?

Teď už je to dobrý. (úsměv) Myslím, že to bylo kvalitní utkání v perfektní kulise, divákům se muselo líbit. Šance byly na obou stranách, nakonec se vítězství přiklonilo na naši stranu.

Byl jste při vaší gólové akci hned rozhodnutý, že budete střílet?

Limba (Limberský) mi dobře přihrál, já jsem si to hodil na prostředek a tam se to otevřelo, protože naši kluci odtáhli obránce. Já jsem tak měl docela hodně prostoru, tak jsem si řekl, že to zkusím. Myslím, že to byl pěkný gól.

Bylo vaše vítězství šťastné? Baník neproměnil penaltu, měl i další šance…

No... Alda (Hruška) penaltu dobře chytil. Štěstí to nebylo. Později byl u zadní tyče sám Fillo a to náš brankář znovu předvedl super zákrok. My jsme ale také měli šance.

I vy sám, že?

Laštůvka střelu chytil patou, balon se odrazil na Řízka (Řezníka), který hlavičkoval na malém vápně, ale mimo branku. Pak tam byl sám Kuba Řezníček, ani on ale šanci nevyužil. To jsme mohli zápas zlomit. Šancí jsme měli víc, ale vítězství se mohlo překlopit na obě strany.

Nalevo jste dneska hráli dva praváci. Byla to třeba u vašeho gólu výhoda?

Je to výhoda, když balon vedete od branky, centr levou nemusí být tak kvalitní. Ale Limba má tu svoji šajtli, já si to házím spíš na střed.

V útoku vám chybí zraněný Krmenčík, jehož nahradil Řezníček. Je s ním jiná spolupráce?

Krmi (Krmenčík) nám bude chybět, nebudeme si určitě nalhávat, že ne. Góly a výkony jasně hovořily za něj. Ale Kuba Řezníček s Chorasem (Chorým) teď mají velkou šanci jej nahradit.