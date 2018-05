Naše situace je kritická, uvědomuje si karvinský záložník Kalabiška

„Naše situace je kritická,“ uznává záložník Jan Kalabiška před nedělním (18.00) duelem v Jablonci. „Máme před sebou sice tři zápasy, ale do boje o záchranu jsme hodně namočeni. Musíme vyhrát všechno, co se dá.“

Z těch zbývajících tří zápasů hrajete doma s Baníkem a dvakrát venku – v Jablonci a Jihlavě. Může to hrát roli, protože venku jste po Brnu druzí nejhorší?

Dá se říct, že doma jsme silnější, i když to teď bodově nepotvrzujeme. Určitě by se nám doma hrálo lépe. Ale doufám, že to i tak zvládneme.

K tomu jste devět zápasů nevyhráli...

Měli jsme dlouhou sérii remíz, body nám naskakovaly pomalu a asi na nás přece jen je nějaká psychická deka. Víme, že jsme už dlouho nevyhráli, i když v zápase na to asi málokdo myslí. Na hřišti nám to nejde. Potřebovali bychom být uvolněnější, mít více bodů. Pak bychom hráli s lehkýma nohama a určitě by to bylo lepší.

Jablonec - Karviná Sledujte od 18.00 online.

Asi vás po dvou výhrách v úvodu jara nenapadlo, že vás čeká tak krušný závěr sezony, že?

To je pravda, mě určitě ne. Jaro jsme nastartovali super. Poté přišly čtyři remízy, dlouho jsme byli neporažení, ale konec jsme pokazili. Bohužel se v tom teď plácáme.

Co vám chybí? Lehčí nohy, jak jste říkal, nebo čistší hlava?

Nevím, nevím. Máme zkušený tým, v hlavách to snad ani tak moc není. Jenže nedáváme moc gólů a minule s Duklou (1:3) jsme hodně laciné dostali. A když máme za stavu nula nula šanci, tak dáme tyč... Pak dostaneme první gól a už je problém.

S koncovkou se trápíte téměř celou sezonu.

Ano, je to tak. A proti Dukle nám ještě vypadl nemocný Wagi (útočník Wágner). O to to pro nás bylo minule doma těžší. Navíc Eric (útočník Ramírez) dlouho nehrál, i když úplně nezklamal. Na gólech se však musí podílet více hráčů.