Super výsledek. Čas na postup ještě nepřišel, ví pardubický Jeřábek

„Máme za sebou super rok. Vždycky, když jsou výsledky, tak je dobré všechno kolem, a tohle byl přesně ten případ,“ komentoval velký úspěch klubu Jeřábek.

Východočeši nakonec získali celkem jedenapadesát bodů a jen o sedm zaostali za druhou - postupovou - příčkou.

„Budeme si teď asi chvíli říkat, že je škoda těch pár zápasů. Kdybychom je vyhráli, tak bychom možná mohli skončit druzí, ale tak to je. Čas na postup asi ještě nenastal,“ uvědomoval si Jeřábek, na jehož slova navázal i na pohled šťastný kouč Jiří Krejčí.

„Motivovali jsme hráče, že to po sportovní stránce zkusíme, chtěli jsme postoupit, ale nedotáhli jsme to. Navíc všichni víme, že kvůli stadionu by to pro nás byla spíš komplikace. I tak chci ale klukům poděkovat za skvělou sezonu,“ smekl.

Jeřábek však potom nastínil, že byly chvíle, kdy úplně nemyslel na to, že by se mohl dostavit takový úspěch. Obzvlášť po podzimu, kdy kádr opustila řada hráčů základní sestavy.

„Přiznám se, že v zimě jsem z toho měl trochu obavy. Naštěstí se ale ukázalo, že kluci, kteří přišli, dokázali ty odcházející nahradit. Jinak si ale žádnou větší krizi nepamatuji a jaro jsme pak zvládli suprově,“ byl rád čtyřiatřicetiletý Jeřábek. Sezona nakonec skončila úspěšně, a to i přesto, že Východočeši měli velké problémy v obraně. Sám Jeřábek v ní musel několikrát zaskakovat.

„Je to jiné. Člověk musí přemýšlet trochu jinak než v záloze, ale myslím, že až na zápas ve Varnsdorfu jsme to tam se Šejvlem i Proskem zvládli,“ pochválil své spoluhráče.

„Pomalu každý zápas v obraně proběhla nějaká změna, teď v závěru hlavně kvůli kartám. Mladíci se toho ale zhostili výborně a do budoucna je to pro ně super šance,“ povzbuzoval zkušený hráč své kolegy a naděje pardubického fotbalu s ohledem na další sezony. Východočeši nakonec na jaře zvládli odehrát s čistým kontem šest utkání a i díky tomu mohli skončit na třetím místě.

Toto postavení však obhajovali až v úplně posledním kole ročníku doma s pražskou Olympií, kterou díky zlepšenému druhému poločasu porazili 2:0.

„Jak se vždycky říká, tak poslední krok bývá nejtěžší. Měli jsme ten zápas celkem pod kontrolou, byli jsme lepší, ale dlouho jsme nemohli vstřelit gól,“ hodnotil zápas Jeřábek. A kdo jiný by měl svůj tým nasměrovat za výhrou než právě on?

Jeřábek dostál své funkce kapitána, když v 59. minutě vzal balon, zkušeně si obhodil gólmana a vstřelil vítěznou branku svého týmu.

„Když jsem se rozhlédl, tak jsem se trochu vylekal, protože kolem mě nikdo nebyl. Viděl jsem ale, že bych si gólmana mohl zkusit obhodit, a naštěstí mi to vyšlo,“ vypravoval střelec dvou gólů v letošní sezoně. O dvacet minut později na jeho trefu navázal nejlepší střelec Pardubic Petráň a domácí si mohli užívat třetí místo.

„Už jsme si drželi balon a hráli i trochu pro lidi,“ nastiňoval Jeřábek. A právě s nimi pak přišla na řadu dlouhá děkovačka.

„Je to super pocit. Když se všechno podaří, tak oslava s lidmi je potom parádní. I kvůli tomu ten fotbal hrajeme,“ poděkoval Jeřábek, jenž si teď může užít zaslouženého volna. A 20. června zpátky do práce.