Teplický Hošek: Obdivuji Ramose pro jeho zapálenost a touhu vítězit

„Vypadá to, že jsem angažmá v Teplicích dostal svatebním darem, ale zrodilo se trošku dřív a rychle. Svatbu jsme měli 9. června kousek od nás, od Klatov,“ svěřil se stoper Jan Hošek; na Stínadla se vrátil po dvou a půl letech z Karviné.

Je starší, vyhranější, zkušenější, možná o fous vousatější. A taky se z něj stal táta. „Narodilo se nám dítě, dcera, a s paní jsme debatovali, že bychom zkusili něco jiného,“ myslel změnu dresu. „A jsem rád, že zrovna v téhle době se naskytla šance z Teplic. Nabídka byla konkrétní, jednání se mi líbilo, kývl jsem.“

Slávistický odchovanec, který získal mistrovský titul se sešívanými v sezoně 2008/09, už dříve z Teplic zamířil na hostování do polského Krakova a do Sokolova. Teď se vrací coby hotový hráč, Karviné pomohl k postupu do 1. ligy a v ní ke dvěma nesestupovým sezonám.

„V Karviné jsem byl s rodinou spokojený, pro město byla sláva, když se postoupilo, je tam nový stadion. A každému fotbalistovi pomůže, když hraje v kuse, což se mi tam dařilo. Velké plus pro mě,“ kvituje 51 startů za Karvinou a jeden gól, paradoxně do sítě Teplic.

Kanonýr z něj ovšem nebude, celkem se v lize trefil jen třikrát. „Za trenéra Vavrušky jsem v Teplicích hrál dva experimentální zápasy v útoku, určitě to není moje místo. Ale klidně zaskočím,“ nebrání se. „Pamatuju, že jsem za Teplice dal gól Slavii při výhře 1:0, ještě jeden Jablonci. Vybavuji si je, dávám jich málo. A jeden vlastní se Slováckem v posledním kole při rozlučce Pavla Verbíře. Byl z toho špatný a pořád mi říká, že mu za to něco dlužím. Budeme se muset nějak vyrovnat,“ nadhodil Hošek s úsměvem.

A že by jako (staro)nováček v kabině zpíval, což je tradice pro posily na Stínadlech? „Nevím, jestli mě vyzvou znova. Když jsem přišel poprvé, zpíval jsem Severní vítr. Ale klidně zanotuju znovu.“

A znovu se musí poprat o místo v sestavě Teplic, jeho rivaly jsou především mladíci Jeřábek a Král. „Nikde není napsané, že přijdu a budu hned hrát. Je na mně, abych si vybojoval místo. Doufám, že to zvládnu,“ přeje si 29letý obránce.

Poslední sezona Teplicím moc nevyšla, po 8. místě hráče kritizovalo vedení. Jaké Hošek vidí ambice sklářů pro letošní ročník? „Já myslím, že je tady pořád kvalitní kádr. Může se tu hrát výš než v poslední sezoně. Mužstvo má potenciál se zlepšovat. Třeba se povede šňůra a budeme zase někde jinde.“ Zabydlet se zpátky na Stínadlech pro něj nebude problém. „Znám tu asi deset hráčů. Těšil jsem se do známého prostředí, mám rád šprýmaře maséra Edu Poustku i kluky jako Ljevakoviče, Vondráška nebo Horu, byla s nimi vždy sranda.“

Hošek teď bude žít nejen letní přípravou, těší se i na světový šampionát v Rusku. Fandí Španělům. „Mám rád španělský i německý fotbal, z hráčů hlavně Ramose, toho obdivuji dlouho. Líbí se mi jeho zapálenost, touha něco vyhrát,“ líčí 189 cm vysoký bek a hájí Ramose, po jehož zákroku se ve finále Ligy mistrů zranil Egypťan Salah z Liverpoolu: „Zatáhl ho, to ano, ale šlo o obyčejný souboj, jakých je v zápase plno. Škoda a náhoda, že se zranil.“

Hošek podobně jako hvězda Realu Madrid nosí plnovous. „Už nějaký pátek. Nevím, jestli to máme stejné. Ale takhle se mi to líbí,“ prohrábl si Hošek rumcajsovský porost.