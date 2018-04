Na Slavii potřebujeme vyhrát, ne remizovat, říká karvinský Hošek

„Ono je pěkné, že jsme tolikrát neprohráli, že jsme v minulých dvou zápasech nedostali gól, ale my potřebujeme zvítězit,“ prohlásil karvinský stoper Jan Hošek, který v této sezoně chyběl jen v jednom utkání. „Minule se Slováckem to byl od nás špatný výkon a teď jedeme na Slavii. Bude to těžké, ale musíme i tam něco urvat.“

Karvinští nastoupí na hřišti slávistů dnes v 18.00 bez záložníka Marka Janečka, který má stop kvůli čtyřem žlutým kartám.

„Máme co napravovat,“ řekl karvinský trenér Josef Mucha. „Náš výkon musí být daleko lepší než se Slováckem. Musíme mít mnohem lepší pohyb, být důraznější.“

Jan Hošek dodal, že samotní hráči cítí, že předešlý výkon byl špatný. „Prohrávali jsme souboje, neměli odražené míče. Takhle se hrát nedá,“ podotkl stoper.

Karvinští mají před sestupovými příčkami náskok pěti bodů. I přes dlouhou šňůru bez prohry stále nejsou zachráněni.

„Liga je našlapaná, vyrovnaná, s tím nic nenaděláme,“ uvedl Jan Hošek. „Musíme bojovat a zkusit se nějakým zápasem utrhnout. Všechno je o jedné dvou výhrách. A také je lepší jednou prohrát a dvakrát zvítězit, než mít pět bodů z pěti remíz. Pořád však máme malý bodový náskok a ten se budeme snažit udržet.“

Zatímco na podzim Hošek hrál uprostřed obrany převážně s Pavlem Košťálem, nyní s Pavlem Dreksou, který se vrátil z hostování. „Už dříve jsme s Pavlem Dreksou něco odehráli,“ řekl Hošek. „Dobře se známe, zase jsme si sedli, klape to, a tak doufám, že to bude pokračovat.“