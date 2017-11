Gól a dvě asistence. Holenda byl jako záložník produktivní

Proč jsou domácí výkony Dukly tak diametrálně odlišné od venkovních zápasů?

Při domácích utkáních nám často hrozí, že se na nás dotáhne spodek tabulky. Asi se na to dokážeme lepším způsobem připravit a je to úplně jiné, než když hrajeme venku.

Odpovídá výsledek 4:1 tomu, jak dnešní klání probíhalo? Není to pro Boleslav až příliš kruté?

Mám takový pocit, že Boleslav tam snad ve druhé půli ani nic neměla. Kromě jedné gólovky, kterou si vytvořili, nic velkého. Měli jsme i trochu štěstí, hlavně při posledním gólu, ale to k fotbalu prostě patří. Šli jsme výhře více naproti než náš soupeř a vyplatilo se nám to.

Dnes jste nastoupil ve středu zálohy, což pro vás není úplně typické. Jak se vám hrálo?

Já jsem běhavý typ, takže trenér toho využil a dal mě tam. Věděl jsem o tom už od poloviny týdne, vyzkoušel jsem si pár situací na tréninků. Navíc s tímhle postem už také mám nějaké zkušenosti, takže to pro mě nic extra nového nebylo.

Dal jste gól, na dva přihrál. Myslíte, že z vás teď bude špílmachr?

Nevím, jestli bych to nazýval přímo takto. Jsem urputný fotbalista, nedám nikomu nic zadarmo. Uvidíme, v jakém složení budeme hrát příští týden doma proti Teplicím, jestli se trenér nerozhodne pro jinou variantu. Ale pokud mě znovu postaví do středu zálohy, tak se budu snažit podat alespoň takový výkon jako dnes.

Máte větší radost z branky, nebo z asistencí?

Já jsem především rád, že se nám doma podařilo vyhrát, protože jsme tohle vítězství nutně potřebovali, abychom si zlepšili náladu po výprasku na Slávii. Můj osobní výkon mě samozřejmě těší, ale jsem rád spíše za tým, že jsme to zvládli.

Jak byste popsal svou branku?

To byl vyloženě dáreček od gólmana Boleslavi. Ta střela mi úplně ideálně nesedla, na druhou stranu, kdybych to nezkusil, tak bych branku dát nemohl. Spadlo to tam, i když s velkým štěstím.

V lize máte letos celkově šest gólů. Spokojenost?

Spokojený jsem, mám i nějaké asistence, ale byl bych raději, když bychom začali venku více bodovat a zvedli se v tabulce ještě o pár míst výše.

Starší hráčům se někdy stává, že se postupně v sestavě posouvají více a více dozadu, třeba jako nyní boleslavský Lukáš Magera. Nenastává to i u vás?

My jsme o tom s trenérem mluvili, dokonce jsem stopera zkoušel v Plzni na tréninku pod koučem Pivarníkem. Ale beru se jako ofenzivní hráč a doufám, že to tak zůstane.