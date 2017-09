Holenda pomohl rozehnat dusno v Dukle, je teď nejlepším střelcem ligy

Holenda soupeře načal už ve čtvrté minutě, kdy mu míč na nohu posadil nováček v sestavě Dukly Lukáš Holík, který přišel ze Zlína. Uklidňující branku domácí útočník přidal v 71. minutě, kdy mu balon před prázdnou branku připravil Ondřej Kušnír.

Dal jste dva góly, vyhráli jste, takže spokojenost?

Na naší straně musí být spokojenost, protože po zápase v Jihlavě jsme museli sami sobě i fanouškům dokázat, že na to máme.

Podrobnosti o utkání Dukla - Baník 2:0

Vy jste dal hodně brzy branku, uklidnilo vás to?

Samozřejmě, když brzy skórujete, tak to vždycky pomůže. Potřebovali jsme se nakopnout, ale měli jsme tam nějaké pasáže, kde byl Baník lepší na balonu. Jak jsme ale všichni věděli, ne pokaždé to stačí.

Jak byste popsal své dvě branky?

Oba dva góly mi připravili krajní hráči. Prvnímu předcházel skvělý centr a o druhém se snad ani nemá cenu bavit, to jsem dával do prázdné branky.

Vítěznou šňůru v domácím prostředí jste natáhli na šest zápasů, hraje se vám tu dobře, i když to není úplně bouřlivé domácí prostředí?

Já bych řekl, že to tady je domácí prostředí. S Bohemkou jsme tady měli hodně fanoušků, teď s Ostravou také. Ne, já vás samozřejmě chápu, ale když budeme doma vyhrávat a občas vozit i body z venku, tak se nám bude dařit. Jsme rádi, že to začíná být taková nedobytná tvrz a doufáme, že tuhle sérii ještě prodloužíme na pár zápasů.

Na kontě máte po sedmi kolech čtyři branky, takže spokojenost i z osobního hlediska?

Ještě by to občas chtělo zlepšit můj celkový výkon, ale ano, jsem spokojený.

Doma jste ještě neinkasovali, dalo by se říci, že jste nepovedený začátek sezony hodili za hlavu?

Možná nás to právě ještě víc nakoplo. Sedli jsme si, museli jsme si některé věci vyjasnit, jak v kabině, tak v herním systému a spíš nám to naopak ještě pomohlo.

Prospělo utkání, že mohli přijet i ostravští fanoušci?

Samozřejmě. Všichni víme, jakou atmosféru dokážou fandové Baníku vytvořit a nebylo by to bez nich ono.

Oddechli jste si po posledním ztraceném zápase v Jihlavě?

Už v Jihlavě jsme měli vyhrát, ale v podstatě takovým amatérismem se nám to nepodařilo. Potom nám nezbývá nic jiného, než body utrhnout doma a zatím se nám to daří.

Bylo po Jihlavě v kabině dusno?

Obrovské dusno. Sami hráči cítili, že to bylo hrozné, ale teď jsme to zvládli, a to je hlavní.

Máte dva nové spoluhráče - Lukáše Holíka a Maria Holka, jak zapadli do kabiny?

Lukáš byl poprvé v základní sestavě, přihrál na gól, dobře se zapojil. Mario je zkušený hráč, u kterého není možné, aby nám nepomohl. Má nějaké drobné zdravotní problémy, ze kterých se musí co nejrychleji dostat a myslím si, že určitě bude chtít zabojovat, aby na Dukle hrál v základní sestavě.