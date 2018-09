Hrál na mistrovství světa i na Euru. Obránce Ďurica posílí Duklu

Dukla, která v úvodních sedmi kolech nové sezony nebodovala, získává velké jméno.

Českou nejvyšší soutěž obohatí borec, jenž se podílel na největších výsledcích samostatné slovenské historie.

Na šampionátu 2010 v Jižní Africe nechyběl ani minutu ve všech zápasech ve skupině proti Paraguayi, Itálii a Novému Zélandu, odehrál i celé osmifinále proti Nizozemsku, pozdějšímu finalistovi.

Před dvěma lety na Euru ve Francii v zápasech ve skupině proti Walesu, Rusku a Anglii stejně jako v osmifinále proti Německu rovněž patřil k oporám. Za slovenské národní mužstvo odehrál 91 zápasů a dal 4 góly, naposled reprezentoval loni na podzim.

Má za sebou bohatou a velmi solidní kariéru.

Odchovanec Dunajské Stredy, jméno si udělal v Petrželce, odkud v lednu 2006 zamířil do ruské ligy. Nastupoval za Saturn Ramenskoje a Lokomotiv Moskva. V lednu 2010 odešel na půlroční na hostování do Hannoveru, pak se vrátil do Lokomotivu, kde působil dalších šest let.

V létě 2016 přestoupil do Trabzonsporu, kde mu v červnu vypršela smlouva. V minulé sezoně v turecké lize nastoupil k osmnácti zápasům.

Do Dukly přichází jako volný hráč, klub si od něj slibuje, že výrazně pomůže mizerné defenzívě, která je prostupná. A že pomůže nezkušeným stoperům Chlumeckému a Bezpalcovi.