Pořád se zlepšujeme, liboval si po výhře nad Opavou Ďurica

„Bojovali jsme, bylo to jen o trpělivosti. Zvedáme se, vyhráli jsme podruhé v řadě, ale čekají nás těžká utkání, která musíme zvládnout,“ uklidňoval nadšení ze zápasu s Opavou Ján Ďurica.

Jaký zápas to pro Duklu byl?

Bylo to těžké. Opava je dost dobře fyzicky připravená, všichni jsou to chlapi jako hory. Hráli ze zabezpečené obrany na protiútoky, chtěli těžit z našich chyb. Naštěstí jsme neinkasovali, nula vzadu je také důležitá. Vyhráli jsme 1:0 a snad už se definitivně odlepíme ode dna.

Bylo to šťastné vítězství, že to tam spadlo v závěru z rohu?

Určitě ano. Měli jsme tam dost šancí, rvali jsme se o každý balon, ale museli jsme si počkat až ke konci, kdy jsme dali gól. Dukla oslavuje výročí, o to příjemnější tyto tři body pro nás jsou. Snad jsme všem těm legendám udělali radost.

Motivoval vás nějak speciálně na toto utkání trenér Skuhravý, který stál proti svému bývalému klubu?

Ne, vůbec ne. Na každého soupeře se připravujeme stejně a je jedno, jestli je to Sparta, Slavia, nebo Opava. Musíme se dívat sami na sebe. Pro nás je motivace, abychom vyhrávali. Dukla se nyní nenachází na svém místě, krok po kroku se dostáváme výše a já jsem rád, že můžu být při tom.

Máte o to větší radost, že jste rozhodl vy, a navíc v 89. minutě?

Je jedno, jestli dá gól obránce, záložník, nebo útočník. Pro mě je hlavní, že jsme ukázali týmového ducha, makali jsme jeden za druhého, a proto jsme uspěli.

Dohromady s pohárem máte třetí výhru v řadě, už nejste poslední. Čím to, že se Dukla takto zvedá?

Je toho více. Přišel nový kouč, začali jsem hrát kombinační fotbal. Zlepšili jsme se v defenzivě, jen škoda, že se zranil Nikola Raspopovič, ale Osty (Ivan Ostojič) ho nahradil výborně. Máme motivaci stoupat tabulkou, tato Dukla má na to, aby byla o level výše. Jdeme dále, musíme pokračovat v takových výsledcích a teď se dobře připravit na Slavii.

Přidal jste váš druhý gól v sezoně, máte ambice být nejlepším týmovým střelcem? Na Ivana Schranze už vám chybí jen jeden.

Budu se snažit, ale pro mě je důležité, abychom udrželi na uzdě útočníky soupeře. Je to práce celého mužstva, jak dopředu, tak dozadu. Dva zápasy po sobě vyšlo, že jsem dal branku, jsem rád, snad v tom budu pokračovat, ale hlavně musíme sbírat body.

Může vám psychicky pomoci, že už nejste poslední?

Bohužel je ještě brzy se koukat na tabulku. Když bychom ji otočili naopak, tak by se na ni dívalo lépe (smích).