Opěvovaný Ďurica. Střelci parádní branky se poklonili i poražení

A jeho gól byl vítězný. Dukla vyhrála 2:0 a poprvé v sezoně bodovala na hřišti soupeře.

„Ten kop byl spíš o technice, ne o síle, protože to bylo dost blízko,“ uvedl Ján Ďurica. „Zkusil jsem jen tak překopnout zeď a vyšlo to. Když se dobře trefíte k tyči, brankář to má hodně těžké, protože stojí na druhé straně.“

Ani trenér Dukly Roman Skuhravý netušil, že Ďurica umí takto kopat. „Ale líbí se mi, že v každém momentu, ať v zápase nebo na tréninku, udělá přesně to, co má. Když si míč stavěl, tipoval jsem, že ho pošle na stranu brankáře. Jsem rád, že to na sebe vzal náš nejzkušenější hráč.“

Karvinský kouč Roman Nádvorník připomněl, že Ďurica má za sebou nádhernou kariéru. Hrál v Rusku, Německu, Turecku a byl oporou slovenské reprezentace.

„Troufnu si však říct, že kdyby si nyní balon postavil desetkrát, tak se už takto netrefí,“ povzdechl si Nádvorník. „Je to velice kvalitní hráč, ale když jsem projížděl jeho statistiky, tak takové góly v rejstříku nemá. Velké hráče však dělá, když se takto prosadí ve správný okamžik.“

Karvinský záložník Dávid Guba věděl, že Ďurica umí přímé kopy. „Nikdy to však nebyly takové technické střely. Většinou je kopal z dálky a dával do nich spíše razanci, takže to bylo možná překvapení i pro něj. Krásný gól.“

Guba navíc v mládí ke svému krajanovi vzhlížel. „Díval jsme se na něj v televizi. Znám ho jako osobnost, velkou osobnost slovenského fotbalu,“ podotkl. „Zahrát si proti němu bylo skvělé, ale dal nám gól, takže teď se na něj zlobím.“

Ďurica přiznal, že takových branek moc nedal. „Když jsem byl v Rusku, tak jsem tam měl jeden takový trestňák, ale většinou na to byli jiní. Nepouštěli mě k tomu. Jenže v Dukle jsem nejstarší a každý se bojí mi něco říct, tak jsem to zkusil,“ smál se. „Gól je pěkný, ale vzhledem k našem boji o záchranu je důležité, že máme tři body a že se posouváme.“



Ďurica dodal, že mužstvo po příchodu trenéra Skuhravého konečně začalo bodovat. „A zlepšila se i hra. Je tady teď víc zkušenějších hráčů, protože kromě mě přišel i Raspi (Nikola Raspopovič). K tomu se přidávají mladí, kteří začali makat. Mají velký potenciál, který dnes ukázali, ale nesmí se uspokojit. Hráli jsme dobře kombinačně, ale také efektivně.“