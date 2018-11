Ďurica nehraje tři zápasy, dodatečně dostal trest za zranění protivníka

„S ohledem na následek zákroku a s přihlédnutím na stanovisko odborných komisí, rozhodla disciplinární komise k zastavení závodní činnosti na tři soutěžní utkání,“ vysvětlil předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richard Baček.



„Trest přijímám, beru to jako chlap. Neměl jsem v úmyslu nikoho zranit a ještě jednou se omlouvám,“ řekl Ďurica pro klubový web.

Šestatřicetiletý zadák nebyl na hřišti vyloučen, což byla chyba sudího Nenadála, který mu udělil jen žlutou kartu.

Disciplinární komise se tak Ďuricovým zákrokem zabývala kvůli vážným následkům, což regule umožňují. Reprezentační záložník Masopust je v důsledku surové hry na delší čas zraněný.

Ďurica před necelými dvěma týdny v 17. minutě utkání trefil protihráče skluzem ze strany na stojnou nohu.

Mohla za to možná i frustrace z dosavadního průběhu utkání, Dukla už po čtrnácti minutách prohrávala 0:2 a Ďurica chyboval. Jablonec nakonec vyhrál v Praze na Julisce vysoko 6:2.

„Kdybych se mohl vrátit v čase, šel bych do souboje také tvrdě, ale to zranění Lukáše Masopusta mě velmi mrzí. Po zápase jsem mu psal sms, že mě mrzí, že se to stalo, bohužel to nejde vrátit,“ řekl Ďurica pro klubový web.

I když červenou kartu nedostal, komise s ním zahájila řízení. Do vyřešení případu mohl nastupovat, teď ho čeká pauza.

Poslední tým ligové tabulky ho bude postrádat v pátečním osmifinále poháru proti Teplicím, o týden později proti stejnému soupeři v lize a následně na Bohemians.

„Doufám, že to bude rychle za námi, je mi líto, že nemohu hrát zrovna v důležitých zápasech, které nás teď čekají,“ litoval.

Ďurica přišel do Dukly na začátku září po vypršení smlouvy v Trabzonsporu a hned se stal klíčovým hráčem nového trenéra Romana Skuhravého. V české lize rodák z Dunajské Stredy odehrál osm utkání a vstřelil dva góly.