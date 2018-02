Chramosta rozhodl zápas a pravil: Přesně takhle jsem si to představoval

„Takhle nějak jsem si to představoval, že rozhodnu zápas. Celkově jsem s mojí premiérou spokojený, i za tým, protože kromě začátku jsme odehráli výborné utkání,“ pochvaloval si 27letý Jan Chramosta svůj první start za Jablonec, do něhož na začátku února přestoupil z Mladé Boleslavi s úkolem nahradit střelce Tecla s Mihálikem, kteří ze severočeského klubu v zimě odešli.

Teplice šly rychle do vedení, co to s vámi udělalo?

Paradoxně jsme do toho po gólu Teplic víc šlápli, jasně jsme je pak přehrávali a byla tam spousta šancí. Já jsem měl v prvním poločase také jednu velkou, ta mě mrzí, měl jsem to asi spíš lobovat, ale gólman dobře vyběhl. Pak přišly další velké možnosti a už jsem si říkal: panebože, my snad toho Dívu (brankář Jakub Diviš) uděláme hráčem kola, ale naštěstí se ta naše převaha projevila, vyrovnali jsme a na konci jsme to rozhodli.

Sudí Královec odpískal penaltu za souboj Kučery s Masopustem a Tepličtí se hned poté i po zápase hodně rozčilovali, že Kučera zasáhl nejdřív balon. Jak jste to viděl vy?

Já jsem se v tu chvíli zrovna otáčel, oni se tam nějak střetli a rozhodčí to pískl.

S brankářem Divišem se dobře znáte, nebál jste se, že by toho mohl využít a chytit vám ji?

Abych řekl pravdu, tak jsem si celý týden tuhle situaci představoval. O zápasech přemýšlím dopředu a říkal jsem si, že když bude penalta, tak ji budu kopat určitě proti Dívovi. Z Boleslavi se známe strašně dlouho a kopal jsem na něj už spoustu penalt. Do poslední chvíle jsem nevěděl, kam to dám, ale naštěstí jsem se rozhodl dobře. On mi po zápase říkal, že doufal, že mi ji chytí, ale ten šťastnější jsem byl já.

V utkání s Teplicemi jste bojoval nejen s gólmanem Divišem, ale i se stoperem Čmovšem, se kterými jste začal sezonu v Boleslavi, jaké to bylo?

Opravdu to bylo trošku zvláštní. V prvním kole na začátku sezony jsme vlastně všichni tři hráli v základní sestavě Mladé Boleslavi a teď jsme se hned v prvním jarním kole zase setkali, ale dva na jedné straně, jeden na druhé a nikdo v dresu Boleslavi. Takový je někdy fotbal.