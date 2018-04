Jsme dřeváci, štvalo jabloneckého Chramostu po remíze s Olomoucí

Vzhledem k tomu, že ofenziva Olomouce neexistovala, šlo v sobotním duelu hlavně o souboj domácích jabloneckých střelců s gólmanem Buchtou. Ten ho jasně vyhrál, protože předvedl fantastický výkon, zlikvidoval minimálně čtyři obrovské šance a jen díky němu oslavili hosté v důležité bitvě o Evropu zlatý bod.

„Skončilo to 0:0, protože útočníci jsou dřeváci. Viz já. Měl jsem dvě šance, které prostě měly skončit gólem. Tým na moje góly spoléhá, ale já jsem ho nepodržel a kvůli tomu jsme nevyhráli,“ říkal naštvaně jablonecký útočník Jan Chramosta.

„Tu první šanci mi gólman chytil skoro až zázračně, při té druhé tam vystřelil ruku. Brankář Buchta byl jednoznačně muž zápasu, nejen mně, ale i ostatním klukům vychytal dost šancí. Podle průběhu utkání je to pro nás určitě ztráta dvou bodů. To jsem viděl i na hráčích Olomouce, kteří po zápase spadli na zem a radovali se z bodu. To hovoří samo za sebe,“ dodal zklamaný Chramosta.

„Soupeř měl hodně šancí, něco jsem chytil a měl jsem i štěstí. V takových zápasech se postupně rozchytávám, pak si začnu hodně věřit, že prostě dneska ten gól nedostanu,“ popsal 37letý brankář Miloš Buchta, olomoucký hrdina. „Můj výkon proti Jablonci byl velmi dobrý, solidní a možná pro nás bude na konci sezony ten bod z Jablonce zlatý.“

Jablonečtí svého přímého rivala o přední příčky až nečekaně jasně přehráli a Olomouc, která zůstala třetí, neměla ani náznak gólové šance. Domácím svitla naděje na kýžený gól v 87. minutě, kdy se hnal Hanousek do nadějného přečíslení, ale na půlce hřiště ho zkosil Texl a okamžitě dostal od rozhodčího Orla červenou kartu.

„Šli jsme do brejku, chtěl jsem Texlovi udělat kličku, to se mi podařilo, on už nemohl hrát balon, tak udělal taktický faul. Rozhodčí to vyhodnotil správně,“ tvrdil Matěj Hanousek. Opačný názor však měl kouč Olomouce Jílek, jehož následně za bouřlivé protesty vykázal sudí na tribunu.

„Nechápu, proč nám těsně předtím nebylo umožněno střídání Hály, který dostal knockaut a seděl otřesený na zemi. To mě vytočilo. Z toho pak byl brejk a byl tam faul, kterých vidím spoustu. Ano, zezadu bez míče, ale žádná zákeřnost. Navíc obrana byla zabezpečená. Velmi přísná červená,“ vysvětlil Václav Jílek svoji reakci. „To už jsem nevydržel a trošku jsem si ulevil, za což se omlouvám, ale v těch emocích to ze mě vyšlo. Bohužel se to už nedá vzít zpátky a počítám, že mě to bude něco stát.“

Jablonecký Jan Chramosta (v zeleném) v souboji s Urošem Radakovičem ze Sigmy Olomouc.

Fotbalisté Jablonce dřeli až do závěrečného hvizdu, hnali se za zaslouženým tříbodovým ziskem, ale nepovedlo se jim to. Přesto je za jejich výkon a bojovnost odměnili fanoušci na Střelnici i po remízovém utkání dlouhým potleskem.

„Chyběly tomu jen tři body. Nemohu hráčům nic vytknout a poděkoval jsem jim za přístup. Je to sice domácí ztráta, ale jsme dál na vršku tabulky zamotaní a budeme bojovat dál,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada, jehož tým hraje v pátek na Spartě.