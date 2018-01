Bořil ve Slavii prodloužil smlouvu. Od trenéra cítím důvěru, říká

„Zahraničí teď stoprocentně padlo. Ale kdyby v budoucnu přišla z ciziny konkrétní nabídka, tak bychom si k tomu sedli a nějak to řešili,“ řekl sedmadvacetiletý krajní obránce pro klubový web.

„Nechci nikam utíkat, protože jsem ve Slavii spokojený. Chtěl bych vyhrát další tituly, a hlavně se probojovat do Ligy mistrů.“

Ve Slavii je dva roky, v lednu 2016 přestoupil z Mladé Boleslavi. Hned získal místo v základní sestavě a až na výjimky v ní nastupoval pořád.

Zdá se, že i s příchodem nového trenéra Jindřicha Trpišovského by se v jeho případě nic měnit nemělo.

„Cítím důvěru, i proto jsem smlouvu prodloužil. Známe se ještě z Viktorky Žižkov. Vím, jakým chce hrát stylem,“ poznamenal Bořil.

Věřil mu i předchozí kouč Jaroslav Šilhavý, Bořil na jaře přispěl k titulu, na podzim hrál Evropskou ligu a dostal se do národního mužstva. A nyní prodloužil smlouvu.

„Je to další výzva a motivace do dalších měsíců a let. Doufám, že budou tak krásné jako minulý rok.“