Bořil se po trestu vrací na hřiště. Do Boleslavi se moc těším, říká

Když ho před dvěma roky v zimě oslovila Slavia jako jednu z posil pro tvorbu nového kádru, bylo to možná pro mnohé fanoušky překvapivé. Přestup proběhl tak nějak v klidu, ani se nezdálo, že by se Mladá Boleslav odchodu svého odchovance bránila. Teď možná v klubu litují, že si za Jana Bořila neřekli o větší ranec peněz.

Z nenápadného beka je reprezentant a Slavia nedočkavě vyhlíží jeho návrat do ligových zápasů, do nichž zatím na jaře nemohl zasáhnout kvůli disciplinárnímu trestu.

Stane se tak na příznačném místě. Ano, v Mladé Boleslavi. Slavia tam nastoupí v sobotu od 18 hodin.

„Těším se moc,“ vzkázal Jan Bořil, který nehrál ligu od listopadu kvůli třízápasovému trestu za surovou hru. „Cítím důvěru od nového trenéra Trpišovského, s nímž jsem se znal už z dřívějška. I proto jsem ve Slavii prodloužil smlouvu,“ zmínil Bořil svůj lednový krok, podle něhož má ve Slavii vydržet až do června 2021.

Vyšel z boleslavské líhně, už před nějakými jedenácti roky se o něm vědělo. Tehdy on a Michal Rýdl zářili v boleslavském dorostu a pravidelně nastupovali za mládežnické reprezentace. Jenže zatímco se Rýdl propadl až do nejnižší pralesní soutěže, kterou kope v Ovčárech na Kolínsku, Bořilova kariéra jde stále nahoru.

I když měl období, kdy ani jemu nebylo zrovna do skoku. To když ho Boleslav poslala na hostování do Viktorie Žižkov, kde tehdy jako asistent Martina Pulpita působil i Jindřich Trpišovský. Klub se zmítal v zoufalém ekonomickém stavu a pro fotbal nebyly vytvářeny ani základní podmínky.

„Prosil mě, abych ho vzal zpátky,“ prozradil šéf boleslavského klubu Josef Dufek. Kývl a později určitě nelitoval.

Změna je život

Nejprve se však Bořil musel přeškolit. Zatímco jako mládežník válel v útoku, jako ligový hráč se přes zálohu přesunul až do obrany. Jako krajní bek se naučil pilovat lajnu, v Boleslavi mu seděla drezura kouče Karla Jarolíma, který tým učil předvádět atraktivní fotbal. A běhavý Bořil mu do koncepce náramně zapadal. Až do té chvíle, než se ozvala Slavia. „Od té doby už mi strašně přirostla k srdci. Slavia je moje druhá rodina,“ vyznal se nymburský rodák. „Na prvním místě je manželka s dcerou a hned potom Slavia. Myslím, že jsem dobře zapadl a i s fanoušky jsem zadobře.“

Nejlépe hodnocený hráč

V Praze nabrala jeho sportovní dráha strhující tempo. Během dvou let se vyšvihl mezi nejlépe hodnocené ligové hráče, vybojoval se Slavií mistrovský titul, z dobrých výkonů neustoupil ani v pohárové Evropě a začal se zabydlovat také v kádru reprezentace. „Stalo se toho strašně moc. A vyvrcholilo to novým kontraktem, který jsem v lednu podepsal. Doufám, že se nám bude i letos dařit. A když už nezískáme titul, tak že alespoň udržíme druhé místo a dostaneme se znovu do pohárů,“ věří Jan Bořil.

V Boleslavi zase jistě věří, že se Slavii až tolik dařit nebude. Minimálně v sobotu.