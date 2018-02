Smutný osud plzeňského Baránka. Vleklé zranění a konec ve 24 letech

„Je to pro mě velmi těžké a bolestivé rozhodnutí, ale zdraví je pro každého z nás na prvním místě,“ vysvětlil Baránek.

Naposledy odehrál jedinou minutu ligového zápasu na Dukle 30. října 2016. Pak byl ještě dvakrát v lize na plzeňské lavičce. A pak už nic.

„Pořád jsem věřil, že se všechno zlepší a že se budu moci vrátit, ale po konzultaci s lékaři jsem dospěl k rozhodnutí, že jediné správné řešení je ukončit profesionální kariéru,“ potvrdil Jan Baránek.



Čtyřiadvacetiletý obránce patřil mezi nejnadějnější české fotbalisty. Do velkého fotbalu nakoukl v devatenácti coby hráč Baníku Ostrava. A svými výkony tam zaujal natolik, že si ho v prosinci 2014 vybrala Plzeň. V březnu ho pak fotbalová asociace ocenila jako talent roku a v létě 2015 se zúčastnil evropského šampionátu do jednadvaceti let, který se hrál v Česku.

„Fotbal je pro mě životní styl. Hraju ho od pěti let skoro každý den... Obětoval jsem tomu skoro všechno,“ líčil před časem.

Jenže teď se Baránek musí s fotbalem na té nejvyšší úrovni rozloučit. Podstoupil několik operací kolene, žádná mu ovšem z problémů stoprocentně nepomohla.

„Jeho zdravotní stav se bohužel nelepší. Je v péči doktorů a fyzioterapeutů, připravuje se mimo mužstvo,“ řekl trenér Pavel Vrba na začátku ledna, kdy Plzeň zahájila přípravu.

Baránek během tří let odehrál 77 ligových utkání a dal v nich osm gólů. Devět startů má také v evropských pohárech. „Chtěl bych Viktorce poděkovat, že mě i během rekonvalescence podporovala stála za mnou. Nyní už to ale neměl žádný význam protahovat,“ doplnil obránce, který s Plzní získal dva mistrovské tituly.

„A na obou má velký podíl. Jménem celého klubu bych mu chtěl za všechno poděkovat,“ ocenil generální manažer klubu Adolf Šádek. „Honza je vynikající fotbalista a měl našlápnuto hodně vysoko, ale to dlouhodobé zranění mu bohužel pokračování na nejvyšší profesionální úrovni nedovoluje. Jde o velmi těžké rozhodnutí, ale takový je fotbalový život. Zdraví je zkrátka přednější,“ dodal Šádek.

Baránek u fotbalu dál zůstane jako manažer pro rozvoj hráčů na severní Moravě. Pro společnost Sport Invest, která ho zastupovala, bude pracovat vedle Tanase Papadopulose. „Pozná, jak funguje kontakt s hráči, s kluby, s rodiči, školami či regionálními akademiemi. Dostane šanci etablovat se ve fotbalovém světě v jiné roli,“ uvedl hráčský agent Viktor Kolář, šéf Sport Investu.

„Společně jsme prožili krásné chvíle i dlouhé přemýšlení vedoucí k rozhodnutí o konci kariéry. Ve spolupráci s Viktorií Plzeň jsme zkusili veškeré možné lékařské a fyzioterapeutické postupy doma i v zahraničí, ale dané rozhodnutí jsme vyhodnotili jako nevyhnutelné,“ řekl Kolář.