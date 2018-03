Průšvih experta Carraghera. Zničí mu televizní kariéru plivanec?

Carragher, který celou kariéru strávil v Liverpoolu, coby řidič neustál provokaci fanouška konkurenčního Manchesteru United. Ten zmerčil Carraghera, jak okolo něj projíždí, stáhl okénko a začal se mu vysmívat.

„Jamie, 2:1, kámo! Smůla, chlape, 2:1,“ pořvával v narážce na sobotní vítězství United nad Liverpoolem. K tomu vzal do ruky mobil a reakci si natáčel na video.

Byla skutečně překvapivá: vytočený Carragher se vyklonil z okénka a provokatérovi plivl do auta. Navíc přímo do míst, kde seděla fanouškova čtrnáctiletá dcera.

„Jamie Carragher plivl na mou dceru. No, pěkné, moc pěkné,“ postěžoval si ještě řidič auta, načež natáčení ukončil.



Video s plivající celebritou nezůstalo v jeho osobním archivu, místo toho rychle obletělo svět. A Carragherova kariéra experta se rázem octla ve vážném ohrožení. Televize Sky Sports okamžitě ohlásila, že ho na neurčitou dobu stahuje z vysílání a že se bude jeho prohřeškem zabývat.

LOUČENÍ S DĚTMI. Jamie Carragher z Liverpoolu vybíhá se svými ratolestmi k poslednímu zápasu na Anfield Road.

„Dali jsme mu jasně najevo, že tuhle situaci bereme extrémně vážně. A že to, co udělal, je hluboko pod úrovní, kterou od našich lidí očekáváme,“ uvedla stanice v tiskovém prohlášení. A sám Carragher rychle přispěchal s omluvou.

„Těžko se mi to vysvětluje. Byl to moment šílenství, čtyři nebo pět vteřin, během kterých jsem se přestal ovládat,“ sypal si popel na hlavu. „Nejvíc mě mrzí, že se to týká té čtrnáctileté dívky. To mě ničí víc než cokoli jiného. Mám stejně starou dceru a nevím, jak bych reagoval, kdyby někdo něco takového udělal jí.“



Podle svých slov si Carragher nevšiml, že dívka sedí na sedadle spolujezdce a jí i celé rodině se už osobně omluvil.

Co na to fotbalová Británie? Většina osobností Carraghera odsoudila. Třeba Vinnie Jones, sám dříve vznětlivý velšský obránce, který udělal hereckou kariéru v Hollywoodu: „Ať si zítra hledá novou práci. To, co udělal, je špinavost. Absolutní špinavost! Choval se jako zbabělec.“

Přesto se našli i tací, kdo se jeho zkrat snažili pochopit. Zastání našel třeba u kolegy-experta Garyho Nevilla nebo u slavného moderátora Pierse Morgana, velkého fotbalového fanouška.

„Jamie udělal hloupost. Ale ne tak velkou, jako ten člověk, který ho natáčel ve chvíli, kdy řídil auto a vedle sebe měl dceru,“ napsal na Twitter. „Je to skvělý expert, dostatečně se omluvil. Doufám, že si svou práci udrží.“



To teď bude záležet na Carragherových šéfech ze Sky Sports.