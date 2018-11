Olomoucký talent, co potřebuje hrát víc. Ztratí český fotbal Yunise?

Přesto hlavně díky střídajícímu útočníkovi fotbalová Olomouc porazila Zlín 2:1 a v českém poháru postoupila do čtvrtfinále. Urostlý hroťák s plnovousem a vizáží připomínající francouzského střelce Oliviera Girouda nastoupil v 27. minutě na místo zraněného Martina Nešpora. „Dal jsem si dvě rovinky u praporku a šel do hry.“

A vynucené střídání se ukázalo jako skvělý tah. Yunis vyhrával souboje a vybojoval dva klíčové fauly.

První zlínský přestupek na Yunise potrestal křídelník Falta kouzelnou střelou přes zeď, druhý ve vápně pak Plšek proměnou penaltou, byť obránce Bačo se hněval, že o faul nešlo. „Brnkl mi tam nohama. Můžete se podívat z opakovaného záběru, že penalta byla evidentní,“ zůstal Yunis v klidu. „Snažím se pomoct klukům, ať nastoupím za jakéhokoli stavu v jakékoli minutě. Jsem rád, že jsem takhle pomohl.“

Chválu slyšel i od trenéra Václava Jílka. „Zvládl to výborně. Jen to koresponduje s přístupem hráče a celkovým chováním v průběhu sezony, protože to pro něho není jednoduchá situace. Času na hřišti moc nedostává, ale pracuje tvrdě, velmi dobře se jeví v zápasech juniorky a čeká na šanci, což někdy údělem hráče je,“ cení si Jílek pracovitosti útočníka, jenž je za Nešporem, Dvořákem a někdy i záložníkem Plškem třetí až čtvrtou volbou na hrot.

„Teď šanci dostal ve vůbec ne jednoduché situaci a popasoval se s tím velmi dobře. Martina Nešpora zastoupil. Dobře i pro nás, že víme, že máme hráče připraveného a že je schopen alternovat tuhle pozici.“

Olomoučtí fotbalisté Jakub Yunis (vlevo) a Lukáš Buchvaldek se radují z gólu.

Přitom v letní přípravě se zdálo, že by talentovaný bijec s třicítkou startů v české mládežnické reprezentaci mohl zabojovat o sestavu Sigmy, byť minulou sezonu na hostování v druholigových polských Katovicích spíš strádal. Posila Dvořák se záhy zranila, jenže pak Olomouc přivedla z Polska Nešpora a Yunis se v hierarchii útočníků modrých propadal. Navíc jako by neměl ani pořádnou důvěru Jílka, který mnohdy na špici upřednostnil i vyzkoušeného záložníka Plška.

Na podzim Yunis naskakuje pouze jako střídající hráč na závěrečné minuty, což se logicky podepisuje i na jeho výkonnosti, jistotě, pohodě. „Herní praxe chybí, to je pravda. Naskočil jsem sice do deseti zápasů, ale dohromady z toho bylo tak dvě stě minut. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále.“

Přesně si v první lize připsal jen 195 minut a žádný gól. Teď doufá, že díky podařenému výkonu proti Zlínu si řekl o větší šanci. „To je otázka na trenéra,“ zůstává profesionální. „Já se snažím pomoct klukům, ať tam jdu kdykoli. Makám v tréninku na sto procent a pak už je to na trenérovi, jak se rozhodne.“

Také Jílkovi, který umí pracovat s mladými hráči, je jasné, že Yunis potřebuje hlavně hrát a že juniorská soutěž je v progresu fotbalisty téměř na nic. Pokud má před sebou tři hráče na svůj post, bylo by rozumné v zimě zvážit hostování jinde. „V mém věku je priorita číslo jedna pravidelně hrát. V zimě si musíme sednout a rozhodnout se,“ přikývne Yunis. „Sám bych samozřejmě chtěl hrát více.“

Je možné, že český fotbal o nadějného útočníka přijde. Po tátovi má irácké kořeny a tamní svaz se mu po minulé sezoně ozval s tím, že by jej rád vyzkoušel v reprezentaci.

„Před koncem soutěže mě chtěli pozvat na přátelské utkání, ale nějak to nevyšlo. Cítím zájem už poslední dva roky a záleží na mně, jak se rozhodnu. Je to šance poznat, jak to chodí v Asii,“ řekl před sezonou v rozhovoru pro MF DNES útočník, jehož Sigma získala v šestnácti z Brna, ač o něj stála také Sparta, a jehož na sociálních sítích sledují tisíce arabských fanoušků.